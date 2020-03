BMW i3, 2013 - test AutoCentrum.pl #032

Witam dzisiejszym teście Testujemy samochód jutra jest to auto z które stoję obok mnie BMW i3 czy przykład na to że odwaga firmy BMW pozwoliła na to że po pierwsze Odeszli od tego co zwykle wyróżniało te samochody czy są bardzo sportowe podejście do projektowania aut po drugie to że auto wcale nie musi mieć klasyczne naszych plastycznego samonośnego nadwozie wręcz odwrotnie w tym samochodzie mamy tak naprawdę podwozie z ramą na której są umieszczone baterie gdzieś tam na dole i na to jest nadbudówka która jest właśnie na którą do której się nam więc efekt jest taki że tak na samonośnego na dworze się odkłada na jakąś inną epokę bo my wracamy tutaj do RAM czy ten samochód wyszedł ładnie No i jest to z całą pewnością auto bardzo świeże bardzo ostre takie bardzo rzucająca się w oczy mi się to kojarzy z takim obrazem w takim szalonym obrazem w galerii obok którego każdy się zatrzyma i będzie się mu przyglądał ale chyba powiesić nad łóżkiem dlatego że musi on trafić w gusta i rzeczywiście auto jest dosyć zaprojektowane na tyle odważny że do niego Moim zdaniem trzeba się przez cały nadwozie BMW i3 jest zrobione ze sztucznych tworzyw Dotyczy to również tego co zwykle nazywamy blachą jest to poszło który wydaje takie typowo Plast odgłos po pierwsze jest lżejsze po drugie BMW przynajmniej twierdzi że jest to tańsze podobno ta część ma kosztować tylko 40 € Wyczytałem gdzieś to zobaczymy Oczywiście jak to będzie się sprawdza w praktyce natomiast wygląda to oczywiście wszystko bardzo obiecująco Jeśli chodzi o zastosowanie różnego rodzaju materiałów to szał zaczyna się tak naprawdę dopiero w środku zapraszam zwykle w nowych modelach jest tak że z zewnątrz ona się tam bardzo podobają a wewnątrz czujemy jakiś taki niedosyt czegoś tam bo środek jest zbyt konwencjonalny to w i Trójce jest zupełnie odwrotnie ja osobiście tak jak powiedziałem z zewnątrz ten samochód naprawdę wymaga przyzwyczajenia No to jest wewnątrz również nie jest standard natomiast kupuję go dużo dużo łatwiej To jest niesamowite połączenie tego co w tym samochodzie takie przestrzenie bo to jest naprawdę dużo przestrzeni nawet tej której nie możemy bo gdzieś tam ale widać że to jest naprawdę ogromna przestrzeń i prostoty bo to jest niemal estetyczne wykończenie jednocześnie stylu bo wszystko jest zrobione i to widać że jest zrobione naprawdę czystej kartki w Gdyni z projektantów nie ograniczało i i przede wszystkim doboru materiałów wykończeniowych w to mamy akurat akurat dosyć drogą wersję do połowy wykończona to co wygląda mama drewno Uwierzcie mi to jest drewno to mamy oczywiście skórę to mamy również taki specyficzny materiał właściwie się że 1/4 tego samochodu jest zrobiona z materiału z recyklingu i tutaj Widzimy widzimy właśnie ten materiał który w tej chwili Łukasz Pokaż to jest odzyskane z jakiś z jakiś prawdopodobnie materiałów recyklingowych tutaj akurat progi które w tej chwili są po Widzicie To są niepomalowany Carbon i oczywiście osoba która nie zrozumie Tyczynie nie docenia tego krzywi się powie że to jest jakaś taniocha czy czy niedopracowanie czy ktoś po prostu nie ale ten kto doceni ten będzie wiedział że to jest oczywiście taki podkreślenie to i naturalności i tej nowoczesności po lewej stronie Znajdziemy tutaj 2 takie przyciski jeden otwiera maskę z przodu a drugi klapy bagażnika i proponujesz daj znać najpierw do przodu bo to mamy tak naprawdę bardzo niewiele że Proszę spojrzeć maska w jakimś cudem zostaje sama w na górze bez żadnego zbiornika ani ani ani teleskopu widocznych to mamy przewód do strojca ładowarkę i w zasadzie po wyciągnięciu tej torby mamy widać że to wszystko tak naprawdę co możemy znaleźć z przodu tylko że tu z przodu już tak naprawdę zbyt wiele Proszę bardzo zaplanowaliśmy że wcześniej ten tą pokrywkę jak zajedziemy do środka to mamy tam to fragmenty zawieszenie do wspomagania w jakieś jakieś blachy techniczne i tak naprawdę tłuszcz z przodu już nic poza tym nie ma więc jakiś silnik zrób musieli go poszukać znajduje się z tyłu i tam teraz się wybierzemy Proszę pamiętać baterie znajdują się mniej więcej tutaj na tym poziomie paczka paczka kilku w kilku baterii natomiast proszę spojrzeć do bagażnika To mamy 20 litrów pojemności więc jak na auto klasy B to się nie tak najgorzej Może to być nawet 1100 jeśli złożymy oparcie kanapy z tyłu natomiast to mamy jeszcze doładowanie i po podniesieniu podłogi bagażnika znajdziemy to zasadzie informację że nie mamy tu nic do roboty Tak naprawdę tam pod spodem znajduje się silnik Ale ich miejsce na opcjonalny dodatkowy silnik który pochodzi z resztą z któregoś ze skuterów BMW i który będzie służył jako elektrownie dla silnika gdyby się okazało że prądu w bateriach zabrakło a musimy dalej jechać to również znajdzie się miejsce na 9 litrowy zbiornik paliwa dlatego opcjonalnego tak zwanego Range przejdźmy teraz do testu dwumetrowca zajmuje miejsce z przodu tak jak wspomniałem na początku miejsca z przodu naprawdę twoje poczucie przestrzeni jest niesamowite to całkiem sporo miejsca w dużym stopniu dzięki temu że mam nad sobą okno dachowe właściwie dwa okna dachowe i to w odróżnieniu od większości samochodów to okno nie jest tak że jedno z przodu długie z tyłu tylko 2 obok rozwiązanie Widzieliśmy już kiedyś w Citroenie DS5 teraz myślę że czas zająć miejsce z tyłu otwieramy te drugie drzwi tak jak wtedy x 8 i zajmij miejsce w środku od razu Zwróć uwagę na to że jest Słupek b ukryty właśnie w tych drugich drzwiach to mamy też pakiety bezpieczeństwa dla dla dla dla kierowcy warto też zwrócić uwagę że mimo że też ta szyba nie jest opuszczana to jednak ona jest w tej części bezramkowa więc starali się to zrobić tak nowocześnie jak tylko się dało teraz czas na najtrudniejsze tak naprawdę test wolne mam mamy tutaj auto klasy fragmentów w związku z tym związku z tym miejsca z tyłu zwykle tak naprawdę nie ma za wiele tego typu autach A to proszę bardzo ja to prawda jak tak usiądę No to jest za mało miejsca To dzięki temu tak naprawdę że bardzo cienkiej ten fotel On jest bardzo kompaktowo zbudowany to ja jeśli tylko usiądę tak z nogami delikatnie po po dwóch stronach od tego fotela ja tutaj się jeszcze nad głową spotykam się podsufitkę okej I tutaj mogą być delikatny wiatr Pamiętajcie jest to samochód segment PB i trzecia osoba obok mnie tutaj nie usiądzie bo to jest auto zarejestrowane na 4 osoby a gdyby ktoś chciał o ten o tym się przekonać i spróbować na piątą sobie wsadzić to przewidział 2 Cup Holder więc wiadomo z tyłu będą siedziały tylko dwie osoby więc możemy spokojnie O tak wygodnie się rozciąć i spokojnie podróżować więc jak na możliwości które daje rozstaw i powiedzmy wielkość samochodów segmentu b to z tyłu miejsca jest naprawdę całkiem sporo i trójkę jest autem tylnonapędowym bo nie masz silnik jest z tyłu i tam też napędza tylną oś na podczas jazdy tym samochodem wcale tego nie czuć bo z zakrętu jeśli już ma wyjechać to wyjedzie o dziwo raczej z przodem przodem natomiast Warto zwrócić uwagę na bardzo nie opony proszę spojrzeć to są 19 więc są potężne koła natomiast jak spojrzymy to być sauny jeśli chodzi o ich rozmiar to jest 155 70 r19 więc to spędzimy na wymianie ewentualnie w plastikowych blach bo podobno mają być tańsze od zwykłych to oczywiście niestety będziemy musieli wydać na zakup takiej niestandardowej oczywiście nigdzie poza byłem w takiej nie dostaniemy takie wąskie opony zastosowany są oczywiście tego powodu mini wyższe opony generują mniejsze opory toczenia i stąd mamy dodać oszczędność energii podczas jazdy a w zimie oczywiście jest to przydatne bo nie gorsze walce walce spowodowałyby oczywiście mniejszy troszkę mniejszy kontakt z podłożem to na wąskich oponach na śniegu Auto będzie się trzymał o wiele bardziej stabilnie w Tym niemniej Chcemy spróbować to wyłączyć teraz kontrolę trakcji i Korzystając z tego że pod nogami mamy tak ją dostać w tej chwili o oszklony już tak mają oblodzona wiesz Nie spróbujemy to zrobić coś takiego co dało Choć minimum jakiegoś poczucie że przecież mieliśmy w teście BMW co z tego wyjdzie Posłuchaj lód pod kołami wyłączona kontrola trakcji skręcona na maksa w lewo kierownica pełny gaz w trybie Comfort czy nie bez żadnego ograniczenia Power u i co I nic auto jedzie jak po sznurku czasem prze poszliśmy się tylną osią ale natychmiast elektronika przejmuje kontrolę Szczerze powiedziawszy wcale nie czuję jeśli chodzi o wrażenie z tego z tej próby że mam Jadę w tej chwili BMW Jest to po prostu totalnie takie ograniczone elektronicznym kodem kagańcem auto którym mam jechać na wprost ekologicznie wzorowo i wcale się nie Moim zdaniem to zabrakło jednej obcy attraction of ale tak kompletnie of żeby czasem przynajmniej można było pokazać chociażby właśnie na użytkach takiego filmu na YouTube że to auto to nie tylko ma logo BMW ale też potrafi jak BMW prześlizgnąć się i pokazać choć minimalnie Drift ale jednak coś z siebie dać po zajęciu miejsca w samochodzie musimy oczywiście rozejrzeć się jak włączyć jest to auto elektryczne Więc to nie jest to tak jak w innych samochodach tu mamy taki po prawej stronie takie joystick mamy na nim centralnie tutaj przycisk start stop i to jest przycisk który odpowiada za Włącz wyłączenie całego systemu teraz jest wyłączony a teraz go włączam Proszę bardzo i silnik już jest gotowy do jazdy możemy przyłączyć tryby jazdy albo na Drive albo na neutral albo na wsteczny Czyli wszystko tak jak zwyczajnie skrzynie biegów tylko że skrzynie biegów wygląda znaczy skrzynie biegów tym samochodzie wszystkim nie ma natomiast ustawiamy właśnie silnik treble do przodu i możemy jechać gwiazdę i trójkąt i dostarcza dosyć ciekawych wrażeń jedno z pierwszych Niespodzianek jest to że kiedy puszczamy gazu który w tym samochodzie Chyba nie powinien się nazywać wcale pedałem gazu tylko pytałem dojazdy wyciętym pedały można równie dobrze hamować Otóż Kiedy kiedy przestajemy na niego nacisk samochód zaczyna hamować bo to w takim stopniu że potrafimy wyhamować z 50 do zera na dosłownie panu na 100 m a światła z tyłu światła hamowanie są wtedy zapalany samochód świeci światłami stopu kiedy ja nie naciskam wcale pedału hamulca a tylko odpuszczam pedał gazu tak intensywnie zyskują energię kinetyczną i ładuję tym samym akumulatory następnie Następnie powiedz mi niedobrze wspomnieć o reakcjach na kierownicę teoretycznie w położeniu w punkcie 0 nie jest taka czuła natomiast kiedy mocniej odkryjmy to zdziwi my się i jak bardzo chętnie samochód skręca za tą kierownicą i wykonuje to to dobrze jakbym dobrze należy pochwalić zawieszenie tego samochodu a nie tylko układ kierowniczy ale też zawieszenie bo jest ono takie prosportowy tutaj poznaje się to to to ten styl BMW jeśli chodzi o zawieszenie mamy z jednej strony nie taki bardzo sprężyste zawieszenie z drugiej strony ono dosyć sprawnie połyka wszystkie drobne równości tak jak powiedzmy jakieś studzienki jeśli chodzi o o zachowanie o zachowaniu zakręcie jakim szybszym czy ciaśniej Szym to samochód o dziwo prędzej wyjedzie zakrętu przodem niż tyłem więc w ten sposób dosyć się i skutecznie maskuje on tak naprawdę fakt że jest to samochód tylnonapędowy być może w BMW postanowili w uśmiechnąć się do osób które chcą jeździć samochodami elektrycznymi nowoczesnymi ale nie chcą przyzwyczajać się do takiego trybu napędowego w stylu jazdy oprócz tego jest takie dosyć ciekawe wrażenie bo z jednej strony siedzimy dosyć wysoko siedzimy praktycznie na poziomie samochodu poziomie Powiedzmy crossovera a z drugiej strony w środę w tym samochodzie jest dosyć nisko dlatego że ta paczka baterii która jest dosyć ciężka waży 120 kg znajduje się tuż nad asfaltem ona jest ona się znajduje pod podłogą samochodu efekt jest taki że samochód jest bardzo stabilny bardzo przewidywalność chodzi o rozłożenie masy pomiędzy osi to jest to dokładnie idealny 50 na 50 więc jazda tym samochodem jest naprawdę bardzo łatwa i przewidywalne auto również dzięki temu że ma tych 170 koni 250 niutonometrów waży przy tym niecałe 1200 kg i efekt jest taki że Kiedy kiedy jedziemy po wezmę teraz 45 Wciskam gaz w trybie Eco Pro momentalnie Dojeżdżamy do dozwolonych to 70 więc jeśli chodzi o zajmowanie miejsce to nie będzie w jakiś Lux obowiązuje pomiędzy samochodami to nie będzie problemu jak również nie będzie problemu z wypatrywanie tej luki między samochodami dlatego że widoczność na około samochodzie jest rewelacyjne wszystkie wszystkie szyby są dosyć wysokie wyraźne i mimo że te słupki przednie są dosyć takie potężne i mięsiste to jednak z punktu widzenia kierowcy widoczność nie jest przez te słupki jakaś nadmiernie ograniczona przybyło tytuł przycisku obok obok pokrętła zestawy i drive który Zresztą pozwala wpisywać to potrwać różnego rodzaju z powiedz mi literki przy na przykład definiowaniu dokąd się wybierają więc może mu to wpisywać nazwy miast czy ulic Ale najważniejsze jest cytat o to przy tym czy łącznie pozwala przełączać między opcję komfort i ekopro i ostatnie wersy Eco PRO PLUS Krosno Zwróć uwagę jak bardzo jak bardzo różnią się między sobą wskazania zasięgu tutaj pokazaniem czy będzie widać w tej chwili mamy komfort i mamy 34 km zasięgu jak przełączyłem na eko Pro już się się robi 37 A jak znam eko-plus to mamy już prawie 50 jest różnice są bardzo i oczywiście należy jeździć w takich warunkach jak teraz na ekoprofit na wypadku można zostać gdzieś po środku ulicy bez prądu w tym bardziej jak się nie ma rączek pączek Sandra natomiast Warto też pamiętać ograniczenia włączone ekopro to tutaj zresztą jesteśmy informowani przede wszystkim nie mamy to klimatyzacji nie mamy to podgrzewania mamy to prawda wentylacja ale też ustawiłem ją na jedną kreskę aby nie wyczerpać za bardzo baterii maksymalna prędkość samochodu w tych ustawieniach to jest 90 km a Gdybyśmy chcieli włączyć podgrzewanie foteli to niestety niemożliwe jest możliwe dopiero w trybie Eco Pro a w Eko Plus jest to niemożliwe włączoną opcję w tej chwili na szyby i jednak widać że te szyby parują to paruje wszędzie widać ślady ślady wody że dwie osoby w środku jadą i oddychają dotarliśmy pod Centrum Kopernika bo legenda miejska głosi że to Znajdź punkt doładowania my mamy już zaledwie 36 km a chcieliśmy jeszcze pokazać jak to auto przyspieszę i znaleźliśmy takie punkty ładowanie rzeczywiście to mamy po lewej stronie słupek oznaczony rwf punkt ładowania samochodów elektrycznych Mam nadzieję że uda się wycelować tam kamerę Problem polega jednak na tym że auto jest że ten słupek jest zastawiony innymi autami chyba że Suzuki Swift czy RAV4 jest elektryczne czyta Audi A4 Tak czy inaczej musimy i jakoś sobie z tym spróbujemy tak się przytulić do tych samochodów jak się da i sprawdzić na ile sięgnie nam kabel do ładowania to proszę zwrócić uwagę że te dwa te dwie pary Drzwi otwierają się zamykają się w zasadzie w taki sposób że najpierw trzeba zamknąć te pilne a potem to wtedy nie bo inaczej to się po prostu nie składa ale to to jest tylko taki taka drobna uwaga a teraz Spróbujemy sprawdzić czy czy i który kabel będzie pasował i czy kabel w ogóle jeśli chodzi o długość czy nam starczy mamy kabel nawiasem mówiąc niezłe źródło dla Zbieraczy złomu Dobra jest to pasuje nic to się nie zaświeciło idziemy dalej tak tak jak się zastanawia jak się zastanawiam Proszę bardzo jak tutaj obrócę samochód to nie jest szansa że starczy a potem ten pan prawdopodobnie będzie musiał do nas zadzwonić i poprosić o przestawienia przynajmniej dzwonił na miejsce i zgłosi się do nas pan że 2 będzie teraz muszę tak postawić żeby było jak najbliżej do wyjścia prądu Zobaczymy czy mi się uda żeby starczyło nam kablach żeby zostawić najmniej osób na tym parkingu udało się zaparkować z tej strony więc będziemy musieli przerzucić kable również na drugą stronę zostawiliśmy zła samochody może półtora Zobaczymy czy starczy w kablach starczy jesteśmy uratowani to proszę podejdź do mamy po otwarciu klapki do wlewu prądu dwie możliwości Albo właśnie tak albo nie jeszcze jedna ocena na na drugi rodzaj ładowanie tato szybkie teraz mam ładowanie to wolniejsze czyli po włączeniu Zobaczymy co się stanie Czy będę z tobą jakiekolwiek sygnał to działa O widzisz to jest taki pasek który zaczyna nam pulsować czyli symbolizuje że prawdopodobnie samochód jest gotowy i baterie są ładowane to jest to takie ładowanie które potrwa prawdopodobnie około 3,4 godzin zanim zanim bateria się naładują do około 80% ładowanie pozwala napełnić baterie w pół godziny natomiast ładowanie z domowego gniazdka zajmie nam około 7 godzin więc jak spędzimy tutaj na jakiejś kawie Dwie godziny to prawdopodobnie będziemy mieli dość prądu aby pojechać za chwilę na autostradę na obwodnicę Warszawy i pokazać wam jak ten samochód Przyśpiesza zanim dojechali zanim to obróciłem przejechałem parę metrów i nagle się okazało że zasięg tego samochodu zmalał do 25 km i to po podłączeniu doładowanie mamy teraz tutaj symbole na wyświetlaczu jest to ładowane pokazuje aktualny zasięg 25 km to również widzimy że jesteśmy podpięciu ładowanie ładuj natychmiast można to Zresztą zmienić te ustawienia w z prawdą a można będzie ustawić żeby w danym dniu tygodnie o takie takie godzinie ma się ma się naładować więc wszystko to jest programowalny i możemy tutaj różny od zaćmy w tej chwili oczywiście chcę żeby ta opcja była włączona czy ma ładować natychmiast bo Kończy nam się prąd i to kolejna kolejna ciekawa informacja pojawiła się dopiero po kilku minutach włączenie mamy 25 km aktualny zasięg teoretycznie jest szansa doładować aż do zasięgu 96 km ale godzina Poproszę bardzo 18:20 ciągle rośnie w związku z tym mamy realnie ponad 5,5 godzin doładowanie do aby naładować do pełna przy twoim pamiętajcie o tym że ładowanie tutaj z tych słupków jest darmowe a więc mamy darmowy prąd ale parkowanie w tym miejscu darmowe już nie jest więc zapłaceniu za warszawskie parkowanie może się okazać że taniej by było po prostu podjechać na stację paliw Słuchajcie sprzęt jest nieźle zabezpieczony przed kradzieżą bo okazuje się przestawić ten samochód jeszcze dosłownie opale centymetrów żeby nie wystawał poza parking bo to mamy delikatnie ale znając to jak działają strażnicy miejscy w lepiej jednak jechać jeszcze tych parę centymetrów No i okazuje się że nie umiemy pójdzie co wyłączyć tego wyciągnąć tego kabla więc jest to chyba jakieś system typu anty złodziej który powinno się zamknąć i otworzyć samochód Spróbuję ja go jeszcze Corrado nie zamykał m więc zamykamy właściwie nie spróbuj mi teraz otworzyć okej I teraz to otworzyłem Spróbuj tam wyciągnąć Dobra nie jest puścił działa Dziękujemy dziękujemy że to zebranie zebranie dziennikarze z kilku redakcji dzień dobry Dzień dobry jak to się ładuje no nie mogłeś przyjść dwie minuty wcześniej mnie to kręciły się kręciły próbujemy naładować widziałem taką taką notatkę notatkę pamiątkę i będzie do mnie dzwonił na komórkę żeby wyjechać i cóż mi pozostaje dobrze podłączamy z powrotem Łukasz przyjaciel Poproszę o podłączenie to przeszło ciekawe górą a dzięki ja podłączam mogę być jednak spokojny o zbieracze złomu i zbierać i miedzi ponieważ po rozpoczęciu ładowanie kabli wyłączyć się nie daj to jest dobra wiadomość jeśli chodzi o bezpieczeństwo pozostawionego to samochodów w międzyczasie Proszę spojrzeć mamy 18:42 37 czy coś się zmienia 22 Wiecie kto się do mnie zwracać się zmienia tymczasem jeśli chodzi o maksymalny zasięg to z 90 kilku urósł do 101 więc teraz wskazanie są nieco bardziej pozytywne a obecny zasięg jest o 28 kg to wtedy już przez parę minut więcej prądu niż kiedy to przyjechaliśmy to akurat akurat nam się udało znaleźć się we właściwym czasie właściwe miejsce bo pani właścicielka tego Suzuki który stał akurat tuż przed Słupskiem przyszłe i zwanym jej to specjalnie dla nas a więc mamy szczęście zajmują miejsce zupę zaczynamy ładować auto zupełnie legalnie samochodu udało nam się znaleźć wolne miejsce pani wyjechała my wyjeżdżamy i możemy zupełnie legalnie parkować i tankować naszą i trójkę minęły półtorej godziny za chwilę zobaczymy ile to nasze ładowanie z tego wolniejszego gniazdka do dało nam kilometrów zasięgu zasięg 44 km więc żartowaliśmy jeśli dobrze pamiętam od 25 teraz mam 44 a przejście w tryb po przejściu w tryb Eco Pro mamy aż 77k ciekawostką jest to że kiedy w nawigacji chcemy wprowadzić nowy cel pojawia się tam taka opcja proszę tutaj na przykład Prowadź nowy cel widać teraz ekran pojawił się tutaj ostatnie stacje ładowania nie i tam automatycznie jest uzupełnione lista ostatnich stacje ładowania w ten sposób że samochód po prostu sam wie kiedy był ładowany i też gdzie to nastąpiło w związku z tym automatycznie wpisuje wszystkie te miejsca do swojej pamięci i w ten sposób to daje nam możliwość szybkiego powrotu do najbliższej stacji ładowania jazda tym samochodem niestety nieustanne dbanie o to i myślenie o tym czy dojedziemy do celu Ponieważ jeśli nie ma No Range extender A to wy ładowanie baterii Oznacza tylko jedno to jeszcze krótkie ujęcie w kwestii wygody wysiadania z tego samochodu proszę bardzo kolega siedzi na tylnej kanapie to prawda w tej chwili ma niemoralnie odsłoniętych fotel.do powiedzmy że tak zobaczyć jak to wygląda musimy najpierw otworzyć przednie drzwi więc musisz się trochę schylić dopiero tylny i dopiero wysiadamy więc trzeba mieć naprawdę bardzo długie ręce żebyś zostać samochodu bo siedzę z przodu i nie mając nikogo siedząc z tyłu i nie mając nikogo z przodu pozostaje nam jedynie mieć 2 metrową rękę żeby sięgnąć do tej klamki i to czynność odwrotna czyli w śniadanie Proszę bardzo i zamykamy drzwi i fajnie możemy jechać tak akurat nie możemy jechać dlatego że dlatego że przednie drzwi są otwarte i teraz potrzebne są 3-metrowe ręce żebym dobrze Jestem w metrowce bym musiał wysiąść i wsiąść z powrotem po zamknięciu drzwi z zewnątrz z prawej strony teraz wyciszenie podczas przyspieszenie do 90 na godzinę 59 i 6 a teraz wyciszenie przy 130 około 66 decybeli i trójkę nie jest tanio samochodem ale BMW nigdy nie należało do tanich aut już dzisiaj możemy zobaczyć co będzie w samochodach jutra i za to oczywiście trzeba zapłacić podstawowa wersja tego auto kosztuje 141000 zł Natomiast wersję którą teraz dzisiaj Testujemy kosztuje 201 tysięcy dostał dodatki wieczne dodatki które podnoszą same samochodu z samochodu i które sprawiają że pobyt w nim jest coraz bardziej przyjemny Czyli coraz więcej naturalnych elementów wyposażenia coraz więcej elektroniki ale to jeszcze nie wszystko dlatego że w tym samochodzie i moim zdaniem jest to obowiązkowy element wyposażenia szczególnie w Polsce brakuje jeszcze Range extender A czy dodatkowego silnika który pozwoli wydłużyć zasięg samochodu i to znacznie natomiast Range extender kosztuje około 20000 zł czyli w sumie możemy wycenić ten samochód gdyby on był jeszcze zajączek z ekspanderem 220 000 zł Jest to już naprawdę poważne kwota Ale umówmy się BMW nigdy nie było tanie A jeśli popatrzymy na konkurencję oczywiście pierwsza pierwsza myśl która przychodzi do głowy nic który to się spełni elektrycznym samochodem on kosztuje 126 tysięcy zł zwróć uwagę niewielka różnica między Nissanem livem który który jest powiedzmy autem marką które do Marek Premium BMW różnica cenowa jest w okolicach 1500 zł więc to już Przemawia na korzyść na korzyści i trójki Jeśli spojrzymy na na przykład Mitsubishi i-miev kto to Sytuacja jest taka że one kosztują około 113000 zł ale to jest wyprzedaż z 2011 roku to chyba najlepiej Pokaż bardzo niewielkie zainteresowanie na dzień dzisiejszy samochodami elektrycznymi I to moim zdaniem wcale nie chodzi o wysoką cenę to wcale również nie chodzi o to że te same są jakieś mniejsze czy jakieś mniej Nie wiem wygodne czy praktyczne chodzi o to że samochód jest praktyczny ten elektryczny samochód jest praktyczny tylko wtedy kiedy źródło zasilanie a my u mamy w Polsce niestety taką sytuację że tylko w wielkich miastach Gdzie jest odpowiednią infrastrukturę jeśli chodzi o stację ładowanie Natomiast jeśli popatrzymy na Warszawę który tych pracy ładowanie jest kilka to i tak 100 powiedzmy 40140 km zasięgu czy dzisiejszej aurze czyli około 12 po przełączeniu w tryb Eco Pro Plus czy najbardziej masz najbardziej oszczędny daje nam to prawda zbliżonych zasięg ale pod warunkiem że nie będziemy używać tutaj Szczerze powiedziawszy przy tej temperaturze jest mało komfortowe Jeśli chcemy jeździ tym samochodem dynamicznie w cieple to zasięg spadnie gwarantuję że co najmniej dwukrotnie efekt jest taki że codziennie pojechać gdzieś do miasta i załadować ten samochód pracę Stan co najmniej pół godziny czasu nie jest oczywiście zbyt komfortowy i wprowadzenie sobie do planu dnia na najbliższe lata kiedy kup obowiązku zaliczenia stacji ładowania nie jest oczywiście jakąś Superwizjer być może dlatego ten samochód jeszcze długo długo będzie musiał poczekać na to aż będzie miał cieszył się dużym zainteresowaniem w Polsce Po pierwsze mamy troszkę zbyt zimny klimat Klimat taki mamy aby bateria wytrzymywały Naprawdę długo a po drugie to jest być może byłoby dużo bardziej atrakcyjny gdyby ich cena była taka że każdy mógł sobie ją zamontować w garażu Wtedy to już by było coś