BMW 640i GT 3.0 340 KM, 2018 - test AutoCentrum.pl #398

Witam serdecznie rodzina BMW serii 6 powiększyła się nowy model 6 dostępna dotychczas była jako kupę lub Cabrio albo dla chcących połączyć wierszyk w serii 6 i cechy taktyczne wodna seria 6 Gran Coupe i wszystko było pięknie aż tu nagle pojawiła się trzustka GT Widocznie ktoś uznał że brzydkie bo tak chyba ostatnio określiliśmy serię 3 GT jak trochę urośnie stanie się pięknym łabędziem No cóż to auto nie jest brzydkie ale długo też nie nazwał ale Zacytuję jednego z fanów na fanpage Za halo w Jaki koń jest każdy widzi Nie umawiałem już wygląd jak jedziecie serie 6 GT jest najbardziej odmianą serii 6 ale to jeszcze nie koniec tej rodzinnej historii o to że Coupe Cabrio czy Gran Coupe to przecież reprezentanci poprzedniej generacji samochodów oznaczonych literą E F G G 32 najmłodszego reprezentanta tak jak powiedziałem i wiecie co mam niedługo będzie to jednak chodzi mianowicie o to że obecna seria 6 zostać z produkcji w nowym wcieleniu następcy w nadwoziach coupe prawdopodobnie cabrio i Gran Coupe zostaną przeniesione wyżej w hierarchii będą serio 8 czyli reprezentantem sobie 6b sprawy 6gt Czyli będzie po prostu serio 6 nie czepiajmy się Skupmy się do poważnych rzeczach Gran Turismo zwykło się nazywać sportowy dwudrzwiowy których miło się podróżuje kto na przykład taki Aston Martin db11 BMW zagarnęło jednak te nazwy dla samochodów którymi owszem miło się podróżuje na pewno nie są dwudrzwiowe Można by powiedzieć że Niemcy podeszli do tematu po prostu bardziej praktycznie dorabianie podróżniczej ideologii do samochodów sportowych No trochę mija się z celem w podróż jedzie się z bagażem i dziećmi a do tego potrzebne jest najwięcej drzwi jej większy bagaż No cóż bo ja mu Gran Turismo to jest taka wypadkowa wszystkiego co dzisiejszy klient lubi w samochodach można powiedzieć że to właściwie samochód idealny jest całkiem praktyczny mnie dachu przy bo mi ale też jest masywny jak słów Czyż nie tego właśnie chcę Klient nie a przynajmniej tak brzmiało odpowiedź W przypadku serii 3 GTI 5 GT poszło oczywiście Tymek tak było kiedyś Teraz BMW posłuchał o klientów wszystkie temat przyjemniejsze proporcje niby nadal jest masywny i praktycznych słów i Malinie dachu jak kupę ale teraz wygląda to No ciekawe szóstek jestem a dokładnie ten sam rozstaw osi jak piątkę GT jest jednak o prawie 10 cm dłuższa Więc nadal powinno to być więcej miejsca zaraz to Sprawdziłem odległość od przedniego siedziska do dachu z 4 cm z tyłu to kolejny półtora prawie centymetry mniej ciekawsze wygląd to niestety często mniej miejsca w różnych częściach samochodów w tym wypadku nad głowami podróżujących były droższe ale umówmy się od razu jeszcze siedzimy w samochodzie który swój wygląd nawet trochę poświęcił aby być bardziej praktycznym To jeśli nie będzie przy nim paru palców Wolsztyn przestrzeni w zapasie to uznajmy test a więc zaczynamy od kierownicy kierownica teraz jest wyciągnięta maksymalnie do przodu podniesiono maksymalnie do góry tutaj naprawdę mogę zatańczyć się a jednocześnie się ze sztuką fotel również reguluje się w bardzo wielu płaszczyznach tutaj ale też nie wysuwa się wydłuża się siedzisko mam oczywiście wszelkie standardowe regulacja osobno przód osobno tyłu do wysokość łamie się na tutaj oparcie do zgodnie z życzeniem i możemy również elektrycznie wyregulować wysokość zagłówka który dodatkowo jeszcze tutaj możemy tak dodatkowo ustawić aby nam się siedziało optymalnie wygodnie do tego mamy jeszcze pompowanie boczków czy też regulacja odcinka lędźwiowego w dwóch płaszczyznach jeśli chciałbym na coś jeszcze ponad No to powiedziałbym że gdyby i nie okno dachowe to miałbym nad głową naprawdę pięć palców wolne przestrzenie teraz mamy no tak ze 2 może 2 ale zabiera to bardzo dużo miejsca więc też to oczywiście zaliczony A gdybym nie chciał naprawdę ponarzekać to zwróciłbym uwagę na punkt mocowanie pasa bezpieczeństwa ostatnio w komentarzach ktoś pyta to sprawdzam przecież wszędzie jest uregulowane tak Spójrzmy na to w tym samochodzie nie jest już nie w BMW znaleźć że nie jest to po prostu konieczne bo chyba nie za regulacje bo samochód przecież nie jest a nie no A teraz sprawdzimy ile miejsca zostało tam no i to rozumiem siedzę sobie w samochodzie którym siedzę to były trochę przecież przed kolanami mam jeszcze no spokojnie kilka centymetrów pod fotelem ustawiony pod dwumetrowca więc obniżony maksymalnie mogę to jeszcze również zatańczyć No i nad głową bo mam mnóstwo przestrzeni w kolejne dwa palce wolne przestrzenie nie da się ukryć test jest zaliczony możemy jeszcze przesiądź się naprawą strony tutaj akurat foto ustawione chyba pod spanie nie więc tutaj mam jej miejsce to tak niefortunnie ustawiliśmy teraz pod nagrania ale Załóżmy że wszystko jest okej mamy to tak taki ciekawy jestem do dla kubeczków to mamy płytki na standardowe chyba jak w BMW Dokładnie tak to wygląda W wielu modelach my jakieś się schowek miejsc Tofik song oczywiście też odpowiednio oznaczone Możemy też odrobinę tylko odrobinę ale jednak podnieść zagłówki Popatrzcie na zagłówkach jeszcze są takie dodatkowe to czemu nie to oczywiście oświetlenie nad głową osobne mi na przód tył jak widzieliście musiałem przeskoczyć przez potężne tunel środkowy w pasażerowie z tyłu mają również wyjście 12 voltów mają tutaj osobne wejścia słuchawkowe No bo też mają takie oto centrum rozrywkowe i multimedialne do zabawy Miłego spędzania czasu O teraz nawet autem muzyczka zaczęła grać oprócz tego mamy takie schowek za fotelem czy też naprawdę obszerną kieszeń każdych drzwiach mamy to nawiewy na środku ale też nawiewy są w słupku b tak że będziemy tutaj odpowiednie chłodzenie grzanie ale to jeszcze nie koniec ponieważ mamy to Popatrzcie regulacja kąta pochylenia oparcia więc regulujemy sobie elegancko bardziej to siedzenie czy bardziej na spanie ale Gdybyśmy chcieli się wyspać to wówczas mamy to też no taką rolę te którą możemy rozwinąć po jednej stronie po drugiej stronie albo też sterować ten wspólnie luksus Komfort udały się bagażnik możemy otworzyć albo z kluczyka naleśnika z wielkim ekranem który już to znany z innych modeli albo też po prostu wykonując odpowiednie gest zderzakiem znalazł innych modeli funkcjonalność a jaka bardzo praktyczne po otwarciu widzimy ten 10 l pojemności bagażnika To jest bardzo praktyczne bagażnik Popatrzcie bardzo ustawne w foremny No i większy o 20 l od poprzednika czyli od piątki GT czy te 10 cm nadwozie nie poszły na marne to jeszcze nie koniec bo mamy to bardzo wiele różnych praktycznych dodatków i mamy na przykład taki haczyk 1 po drugiej stronie Dokładnie tak jest wyjście 12 voltów mamy też gumki po jednej i po drugiej stronie tutaj też oczywiście wszystko jest wykorzystane bo to mamy apteczkę nie tutaj pod pod zwróć uwagę podnosi się automatycznie na teleskopie mamy dwa osobne takie miejsca do odłożenia różnych przedmiotów Popatrzcie na to jak wykończona jest Podłoga to wszystko też sprawia że przedmioty włożone tutaj do środka się nie ruszają to widzimy przykład takiego przedmiotu może nie jest zbyt udany ale to jest akurat ciekawe Popatrzcie to są oczywiście zapachy tak które tutaj możemy wymienić w tym samochodzie albo tak cię na odprawę tego wszystkiego to nie są po prostu jakieś szklane flakoniki to wygląda tak że no z dumą można to wyciągnąć w odpowiednie miejsce pokazując przy okazji Albo robiąc selfie na Facebooka i co jeszcze możemy oczywiście nie powiększyć ten przedział bagażowy to możemy ściągnąć ale tak to są w jednym przyciskiem więc zrobimy Jeden ruch i wkłada nam się oparcie robimy drugi ruch i ich skład pozostała 1/3 i w ten sposób uzyskujemy uwagę 1800 litrów pojemności tego bagażnika czyli 100 l więcej ponownie więcej niż w piątce GT deski rozdzielczej utwierdza nas w przekonaniu że seria 6 jednak jest tylko inną wersję piątki jest właściwie taki sam nie znajdziemy też większych różnic wyposażenie limuzyny i Gran Turismo czy nie jest wygodniej ergonomicznie intuicyjnie system Drive ponad 10 calowym ekranem możemy sterować także za pomocą gestów to pokładzie znajdziemy też wyświetlacz head-up Display czy elektrycznie sterowane fotele Jeśli natomiast chodzi o systemy bezpieczeństwa to to również standard 5 zostanie utrzymany seria 6 GT może jeździć półautonomiczne awaryjnie hamować zatrzymać się podczas wyjeżdżania z miejsca kiedy znajdzie ryzyko kolizji z ruchem na drodze i tak dalej to bardzo nowoczesny samochód to że widzieliśmy to już w nowej serii 5 więc nie będziemy się na tym szczególnie skupiać poza jedną szczegółem wreszcie w Bo dostaliśmy godną tej marki obcy w komputerze pokładowym a mianowicie pierwszeństwo przejazdu dzięki tej opcji możemy sobie ustawić czy chcemy być na miejscu wcześnie czy może troszeczkę się spóźnię ci jak się ustawi wcześnie No to dostajemy automatycznie wszędzie w całym mieście pierwsze jest to przejazdu Oczywiście żartuję samochód automatycznie wykrywa znaki takie jak pierwszeństwa czy znak stop i po wykryciu imię uwzględnieniu tych znaków na Odpowiedni komunikat ostrzeżenie na przykład w tym przypadku już wcześniej powie nam że hej Musisz dzwonić Przecież masz przed sobą odpowiednie znak muszę się przyznać że po teście serii 3 GT do 6gt wsiadałem z taką rezerwą nie wiedziałem czy to się na liście ten serii 3 GT to widzieli widzieliście że ten samochód nie możesz szybki na papierze nie może szybkie obiektywnie zmierzony przez nasz przez nas jednak gwiazdy nie dawał tego wrażenia szybkości był jakiś taki zbyt ociężały niechętny do jazdy i bałem się że wsiadając do serii 6 GT3 tego samego że jest jakiś gen GT który sprawia że samochód jest niby szybki a jednocześnie wolny subiektywnie Na szczęście nic z tych rzeczy to mogę to prawdopodobnie nazywa się widzę bo jadę właśnie 640i to jest samochód który daje przyjemność z jazdy od pierwszej chwili od kiedy tylko silnik cisza spokój Komfort jedziemy spokojnie cieszymy się w tym pomruk jem zaledwie siewnika Jeśli chcemy jechać nawet nie Wykorzystując całą noc ale bardzo precyzyjnie prowadzą z ten samochód on będzie to robił dokładnie tak jak tego chcemy fantastyczne zawieszenie fantastycznie taki bardzo zwarty i gotowy do za samochód Chyba że po prostu wcisnąć gaz do dechy i wtedy nas pięknie wciska odpowiednie brzmienie słychać się spod maski to wszystko z tym samochodem Niezależnie od tego czego oczekujemy od niego zawsze jest przyjemne i dokładnie pasuje do tego co możemy odczytać czy z urządzeń pomiarowych czy jest dany to jest szybki przyjemnej pracy świetnie prowadzący się samochód mamy to też różne tryby jazdy na dobrą sprawę jazdy w trybie Comfort jest takim standardowym Punktem wyjścia po włączeniu trybu Sport zmieniają nam się zegary zaciska nam się w fotel zawieszanie się utwardza kierownica staje się taka cięższa również co robić trzyma obroty wyżej No i silnik tylko czeka na rozkaz aby przyspieszyć i to wszystko dzieje się naprawdę tak jak powinno także Podsumowując zjazdem są naprawdę perfekcyjne naprawdę nie ma co się rozpisywać samochód w tej wersji silnikowej sprawia wrażenie jakby ważył co najmniej z takiego mniej tutaj mamy ponad 1800 kg w dowodzie i tego absolutnie nie czuć ani podczas jazdy przyspieszanie hamowanie Aniu też kiedy robimy test łosia posłuż pas posłusznie wraca na swoje miejsce jedzie dalej nic mi mruga na desce rozdzielczej po prostu wszystko się dzieje tak jak powinno super no także i obiektywnie ten samochód naprawdę daje dobre wrażenie zjazdy i również jego zestawienie do serii 3 GT również mnie cieszy bo to oznacza że że jednak serial GT jako taka na serię Modelowa nie jest skażona tym genem wrażenia po wolnej jazdy nie Bójcie się serio 6 wszystko w porządku oferta silnikowa serie 6 GT nie jest Może bardzo rozbudowane Mamy do dyspozycji tylko 4 silnik i będzie ci się teraz na ekranie a oraz i jedną jedyną automatyczną 8 biegową skrzynię biegów Testujemy wersję 640 x Drive czyli 340 koni 450 km moment obrotowy zaczyna się bardzo wcześniej już od 1380 obrotów z tym parametr przyspieszamy tym samochodem w 503 natomiast Play prędkość maksymalna została elektroniczny oczywiście ograniczona do 250 na godzinę oczywiście sprawdziliśmy dla nas przyspieszenie do setki do osobnego filmu znajdziecie w opisie tam również znajdziecie link do naszego testu zużycia paliwa bo podawane przez producenta wartości są dosyć optymistyczne w okolicach 8 l na 100 km nie przy dosyć się dużym ciężkim samochodzie masa własna ponad 1800 kg 6 cylindrów benzyna potężna po na koniec dodam że zbiornik paliwa nadąża zapytam silnika i mieści się 68 litrów to niech sobie 6gt zaczyna się od 272 zł i to jest 25000 zł więcej niż 45 oferty Touring Oczywiście mówimy o tych samych podstawowych silnikach jeśli zechcemy dopłacić się do na przykład 640 i to będzie zostawić w salonie co najmniej 70000 zł więcej jeśli chcemy mieć wersję ich Drive to nawet 80 000 najdroższa odmiana serie 6 GT czyli 640d 364000 zł plus dodatki dodatków Czy liście Mamy mnóstwo i jak to w BMW Marka Premium ceny też odpowiednia jest przykładowo często wybierany m-pakiet będzie nas kosztował 8000 zł by było niemożliwe odrobiła lekcje i po dyskusyjnej piątce GTA tym bardziej trójce GT stworzył samochód który jest praktyczny a jednocześnie stylowy choć w tym stylu Nie każdy musi się podobać to jednak trzeba przyznać że 6gt jest to co najładniejszą z dotychczas wyprodukowanych przez BMW A czy samochód będzie się do sprzedaży w sumie w sumie twierdzić że Niekoniecznie bo trójka GT tak bardzo krytykowana za wygląd miała w sobie to coś a mianowicie można było w cenie poniżej 200000 nowym samochodem klasy premium z salonu samochodem który mógł być używany jako auto rodzinne w przypadku 6gt to nie jest przedział cenowy tutaj zostawiamy w salonie 300 albo jak w tym przypadku nawet 400 000 zł a tym samym poruszamy się w budżecie Gdzie możemy spełniać nie za chciałem ty dotyczące przestrzeni na tylnej kanapie kanapie czy miejsca w bagażniku ale też wybierać samochód który nam się bezdyskusyjnie podoba a nie miałam nie rozmawiać a więc podsumujmy BMW serii 6 GT to samochód bardzo dobry Świetnie jeżdżących doskonale wykończone i wyposażone ja do tego bardzo praktyczny i przestronny tylko kliencie wyprzedzają Dzięki za obejrzenie filmu Pamiętajcie o subskrypcji i napiszcie proszę w komentarzach Jak wam się podoba seria 6 GT