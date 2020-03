BMW 428i xDrive 2.0 245 KM, 2013 - test AutoCentrum.pl #047

Myślę że nie tylko ja ale wielu miłośników bawarskiej marki przecierają oczy ze zdumienia Kiedy byłem postanowiło zrezygnować z serii 3 w wersji coupe i cabrio zamian za to w Niemcy postanowili wprowadzić nowy model mianowicie serie 4 ciebie to jest ale stoję obok mnie jest to weźcie 428E Przyjrzyjmy się więc nowym modelowi i sprawdźmy czy będzie godnym następcą kwintesencja i sportowego ducha BMW 3 kupę zmiana nazewnictwa z serii 3 Coupe na serio 4 to nie jest tylko wyłącznie zabieg marketingowy Ponieważ ten samochód seria 4 zmieniła się bardzo mocno stosunku w stosunku do trójki mamy to zmiany nie praktycznie wszystkich parametrów auto stało się szersze zmieniono zarówno rozstaw osi oczywiście zwiększył jak rozstaw kół z przodu 4 szerzej z tyłu 80 mm szerzej tylne błotniki to jest najlepsza część auto to jest też coś czego wcześniej nie było samochód również obniżono 13 cm Świt również zmniejszyła się jego sumaryczne wysokość i tak wszystkich tych zmian jest takie że środek ciężkości w tym samochodzie wylądował na poziomie około 50 cm nad asfaltem takim się pochwalić chyba tylko wyłącznie BMW Z4 co co sprawia że czwórka należy do samochodów naprawdę które muszą mieć dzięki temu Park żeby to świetnie jeździć jeśli idziemy do bardzo długo maskę cofnięty przedział pasażerski mamy takie skrzela charakterystyczne dla emek i w serii 4 będzie to standardowym i nie jest to bynajmniej dekoracje ponieważ ten element odpowiada za lepsze współczynnik oporu aerodynamicznego seria 4 może się pochwalić współczynnikiem 028 jest bardzo dobrym Dach jest opadający bardzo łagodnie ku tyłowi I tu mamy nieco większy zwis bardzo krótkie jednocześnie klapy bagażnika więc sumarycznie ten samochód wygląda naprawdę bardzo elegancko a jednocześnie bardzo tak sportowo i zadziornie więcej To jest świetne połączenie wydaje się że projektancie tutaj naprawdę spisali się na piątkę w modelu 428i silnik jest dumny opisany Twin Power Turbo a potem się kryje czterocylindrowe rządówka który ma 2 l pojemności 245 koni mechanicznych moc moc jest dostępna Już od 5000 obrotów jeszcze ja wiem czy już trzeba ten silnik kręcić ale jak się go rozkręcić To naprawdę dużo przyjemności ciekawostką jest to że moment obrotowy który w tym silniku Jest 350 niutonometrów to jest maksymalna wartość dostępny jest od niewygodni niskiego poziomu od 1250 obrotów na minutę więc od samego do ten silnik potrafi się naprawdę bardzo do producent deklaruje średnie spalanie na poziomie 6,5 l na 100 km przy baku rzędu 60 l mamy więc zasięg zasięg dużo powyżej 500 m 500 km ale to jest to tylko wyłącznie teoria dlatego że w praktyce nie samochód ten z tym silnikiem pali około 10 11 litrów powiedzmy przy spokojnej jeździe po mieście Natomiast w trasie Można zejść do około 7 litrów bez Jakichś wielkich wyrzeczeń jadąc płynnie dostać teraz będziemy się poniżej 6 sekund natomiast maksymalna prędkość to jest ograniczone elektronicznie oczywiście 250 km na godzinę Sprawdźmy teraz przez zwiększenie rozstawu osi i zwiększenie całej długości sprawiło że wewnątrz wewnątrz 4 i 4 znajdę więcej miejsca otwiera długie bezramkowe drzwi i sprawdź może sprawić by na początek jak jakie regulację oferuje fotel mamy to fotel z możliwością zapamiętania dwóch pozycji regulacja jest góra dół ewidentnie reguluje się tylko tylna część m wysokość przód tył elektryczny również mamy oczywiście oparcie jak również w dwóch płaszczyznach regulacja części lędźwiowej jak również również boki możemy regulować i ustawić jeszcze że albo jest wędzić a dodatkowo możemy umówić ten fotel odrobinę wydłużyć oczywiście to już musimy zrobić ręcznie I teraz pokażę że lodów bez najmniejszego problemu miejsce znajduje mimo że samochód jest niższy od serii 3 a jednak nad głową w miejsca mam No może jeszcze nie nacisnąłem to wezmę jeszcze na dwa palce miejsca nade mną wolnego zostało więc naprawdę jak na samochód który wygląda tak sportowo i jest taki niski zarówno optyczny jakie fakt niski to jest naprawdę bardzo dobrze Teraz zobacz mój jak sprawa wygląda za mną to oczywiście w kupę zawsze jest zła nie ale proszę to jest bardzo przydatny przycisk który pozwala odsunąć ten fotel i aby ułatwić siadanie ale ja teraz żeby nie popsuć tego ustawienia pod dwumetrowca zostawię tak jak jest oczywiście będę miał troszkę trudniejsze zadanie Ale spróbujemy podawać Proszę bardzo więc fotel po dwumetrowca odchylamy zamykamy O Boże ile to miejsce to jest wersja Coupe a ja tu siedzę niewiele gorzej niż mnie jednym samochodzie kombi No jedyny tak naprawdę problem który ja mam to jest to że nie mogę się wyprostować tak miejsca nie jest tak bardzo mało jak się troszkę tak tutaj rozłożę to już praktycznie tylko się spotykam to mi nie przeszkadzasz tak bardzo natomiast na długość to ja praktycznie nie dotykam kolanami oparcia fotela przede mną więc sorry ale dwumetrowy za dwumetrowe w samochodzie typu kupę i test jest praktycznie zaliczony jeszcze może tak odchyla foteli pokażę to mamy ogromne wysokie to on oczywiście nikomu nie przeszkadza bo to nie jest samochód zarejestrowany na 5 osób widać że to nie ma części części do siedzenia tylko to jest jakieś taki schowek No jest z tyłu jeszcze mamy tutaj wyjście wyjście 12 V mamy też dla ciebie nawiewy No i mamy jak też własny oświetlenie osobne naprawą i na lewą stronę w samochodach o nadwoziu Coupe bagażnik i nie są częścią natomiast BMW serii 4 przygotowało nam naprawdę bardzo dobrze wyposażony bagażnik ma on prawidłowy kształt ma pojemność 445 l niewiele mniej niż 4 i 3 i ma całkiem sporo jak na auto tego typu przydatnych w schowku w to mam na przykład schowek na najpotrzebniejsze narzędzie mamy też taki taką gumkę mamy miejsce do zamocowania siatki po lewej stronie mamy dodatkową kieszonkę z siateczką pod podłogą która tutaj którą trzeba podnieść w szedł Bo się pyta jak Powiedzmy za takie wycięcie to może zabrakło jakiegoś ładnego plastików który to wykończył podłoga jest bardzo solidne i mocuje automatycznie takim oto bo zamocowaniem Proszę bardzo i już nie musimy z tym walczyć mamy dostęp do dwóch schodków zasadzie to jest jeden schowek podzielony na pół To mamy siatkę to i tak dalej więc dodatkowa pojemność pod podłogą również i jest dostępna oprócz tego mamy tam wyjście 12 volt po lewej stronie i warto też wspomnieć tym że zawiasy klapy bagażnika chowają się do środka i nie będą przeszkadzały a same zawiasy który to są widoczne są bardzo ładnie wykończone bagażnik chwytając go z dwóch stron to mamy jeden uchwyt to mamy drugi uchwyt natomiast no Jedyne do czego możemy mieć oczywiście zastrzeżenie A to jest typowe dla dlatego dlatego dlatego to jest to że otwór do bagażnika No nie jest zbyt imponujące więc będziemy musieli tutaj uważać z rozmiarem walizek który chcemy włożyć do środka jeszcze jeden drobiazg który w bagażniku to jest to że tutaj taki uchwyt sugeruje że możemy złożyć oparcie tylnej kanapy które się dzieje w proporcjach 60 40 Zatem proszę bardzo Pragniemy i nic bo myślałem w pierwszej w pierwszej chwili że coś tam zostawiłem dlatego się nie składa okazuje się że ten uchwyt to jest tylko i wyłącznie zamiennik tego znajduje się na górze kanapy że musimy tam prawdę pociągnąć za uchwyt i następnie ręcznie ją złożyć to jest dokładnie to samo czyli to musimy pociągnąć a następnie czeka nas wycieczkę do przodu że gdzie Prawda zanurkować nie zawsze wygodnie i złożyć alternatywa jest oczywiście taka że zamiast żeby ci wycieczkę Proponujemy do bagażnika i też to załatwione powiem że w pierwszej kolejności się ucieszyłem że ktoś pomyślał że że dzięki temu składa te oparcie a w drugiej chwili No jak już się dowiedziałem się jak to jest realizowane to troszkę się z martwiłam bo wygląda na to że ktoś ma zrobię w konie pokazując to ładne uchwyty tak wycieczka do przodu albo za nurkowanie do wnętrza jest potrzebne zaraz po zajęciu miejsca wewnątrz jak to w kupę musimy zwykle sięgnąć bardzo daleko do ty Proszę bardzo wyjeżdża w tej chwili takie takie ramię które podaje mi pas to już jest pierwsza oznaka tego że samochód naprawdę będzie ona zdybał wewnątrz oczywiście mam to wykończony naprawdę na najwyższym poziomie zarówno jeśli chodzi o wygląd to każdy element to jest naprawdę bardzo dopieszczony czy spojrzymy na przykład na uchwyt taki taki bardzo ładny designerski kształt 33 klamka to wszystko wygląda naprawdę naprawdę w sposób taki że to nie jest przypadkowe to jest wszystko bardzo ładnie za dopracowane jeśli chodzi o funkcjonalne to miłość to jest kupa i mimo że to jest samochód który naprawdę ma przede wszystkim jeździć i męskim świetnie wyglądać to jednak nie zapomniano to o elementach takich typowo użytkowych a więc mamy miejsce miejsce na jeden drugi tutaj całkiem taki spory spory pojemnik prosiła że bez problemu się mieści w mieście się również w drzwiach to jest taki takie ukształtowanie że możemy tutaj zmieścić także większą butelkę to oczywiście nie schować i jeszcze nie I jeszcze dodatkowo jakieś mapy czy inne papiery poza tym nigdy bym miał się rozglądać No cóż na wszystkie plastiki są miękkie piętro niżej tutaj wciąż jest miękko i jeszcze inni że to co wygląda jako a aluminium jest amelinium więc naprawdę jest Jest bardzo dobrze samochód jest chyba na przykład tutaj dotykowy panel więc jeśli zechcemy na nawigację która który został pokazuje ściągany z internetu informacje o korkach Jeśli chcemy wybrać przykładowo cel Prowadź do celu nie jeszcze raz cel Prowadź nowy cel i teraz na przykład wybieramy wprowadzanie celu i ulica i chcemy wprowadzić Proszę bardzo i wpisujemy ponad potem dotykowym to widzimy że on odczytuje te literki i odpowiednio do odbiera nam określone na ulicy w ramach prowadzonych w ramach tego wybranego przez nas takich ułatwień elektronicznych jest naprawdę bardzo wiele a wszystko jest jeszcze raz wszystko jest naprawdę bardzo funkcjonalnie rozwiązane jak kiedy wsiadłem do samochodu który jest wyposażony w windę to masz tą kierownicę On ma taki gruby wieniec bardzo wygodnie się to trzyma to jest naprawdę samochód który od razu przed Dzięki tej samej kierownicy zachęca do takiej agresywny szybkiej jazdy bardzo wygodne łopatki zmiany ręcznej biegów ma bytować mózgową skrzynie więc można nim Naprawdę bardzo nie często z nich czy bardzo często korzystać bardzo warto wspomnieć też o dwóch zegarach które które są zegarami analogowy mnie tutaj się na przejście w jakiś tam problem elektroniczny zupełnie wyświetlany wskazania to mamy to mamy zupełnie klasyczne rozwiązanie i za to i za to mi się wydaje że mi się wydaje że warto było Oprócz tego Taki hymn klasycznych rozwiązań jest hamulec ręczny który który jest klasycznie rozwiązany co też oczywiście nieraz mam może się przydać kiedy chcemy z tego korzystać w sposób taki prezent bardziej sportowym oprócz tego mamy możliwość zmianą trybów zachowanie tego samochodu są różne tryby jest Eco pro Jest to jest komfort i czy jest przykładowo wersja sport sport plus to to przyłączenie odpowiedni tryb samochód się zachowuje zupełnie zupełnie inaczej w Eco Pro bardzo odpal reaguje na gaz z okazji próbuję odzyskać energii z hamowania i tak dalej Natomiast w trybie w trybie sportowym oczywiście jest zarówno skrzynia biegów ostrze i zmienia biegi jak jak spontaniczny bardziej reaguje na gaz szybciej reaguje na gaz No i trzyma trzyma oczywiście silnik na wyższych obrotach jest zupełnie inne jazdę Podsumowując No tak naprawdę po wnętrze które jest z nami dobrze z innych modeli BMW a po drugie gdybym chciał się do czegoś przyczepić naprawdę byłoby to niezwykle trudne jedyne taką jedną taką wadę znalazłem Cześć na siłę to jest chore Popatrzcie No beznadziejnych mały schowek No w ogóle na nic nie ma miejsca koniec narzekań kiedy wsiadałem do serii 4 to mają porównanie danych technicznych myślałem może to 5 cm tam 15 mm niższe to jest szersze to generalnie drobiazgi przecież nie da się poczuć ale Uwierzcie mi da się poczuć ten samochód trzyma się drogi jak przyklejony i naprawdę wielu samochodach Tak się mówi ale w tym aucie nie da się go oderwać od asfalt rzecz a po drugie on skręca tak chętnie że chyba robię to zanim ja jeszcze mu to tak naprawdę pokażę którędy ma jechać kierownicą ten samochód ma tylko 245 koni proszę Ale nie tak dawno tym samochodem to to jeździliśmy jeździliśmy w tym miejscu Audi RS7 która miała 2 razy więcej ale tak naprawdę w tym aucie Mam więcej zabawy z jazdą z jazdą po tych panów zakrętach z tego prostego powodu że to nie jest król prostych to jest król zakrętów KRUS zakrętów to oczywiście nie oznacza że temu auto cokolwiek brakuje na prostej chociaż subiektywne odczucia są takie że to auto nie przyspiesza jakoś rewelacyjnie ale podobnie robił ten model X5 m50d Ja też uważam że to wcale nie jest rakieta aż nie Zmierzyłem do przewozu Dropboxa i wyszło niewiele ponad 5 sekund tutaj wyszło niewiele poniżej 6 sekund a więc wynik również jak na czterocylindrowego benzyniaka także jestem naprawdę pod wrażeniem jak dobrze ten samochód również przyspiesza na proste ale jeszcze raz powtórzę tak naprawdę zabawy jest na zakrętach co to ważne ten samochód zmienił swoją charakterystyka zależności od tego jaki tryb jazdy ustawimy Mamy do dyspozycji Eco pro comfort te sporty Sport Plus niezależność tego w krajnie w pozycjach mamy albo bardzo tego o spało reakcja na gaz albo też bardzo spontaniczną samochód Czekam już na podwyższonych obrotach i czeka na to aż dam mu sygnał do przyspieszania również skrzynie biegów zmienia totalnie swoją charakterystykę raz że nie czeka na wyższym biegu ale też zmiany biegów odbywają się w zupełnie innym trybie ponieważ w trybie Komfort w ogóle nie czujemy tego że tam jest 8 biegów że one są zmieniane po prostu płynnie jedziemy i tego kompletnie nie czujemy Natomiast w trybie sport albo Sport Plus biegi są zmieniane bardzo ostro z takimi wysuwanymi szarpnięcia mi czuć że na pierwszym miejscu już nie jest Komfort tylko właśnie doznania kierowcy tak że samochód jest naprawdę bardzo mocno konfiguruj możemy sobie ustawić i jego zachowanie zależności od tego jak akurat czego akurat od niego oczekujemy i ten samochód pojedzie dokładnie tak jak tego chcemy oprócz tego wydaje się że wydaje się auto nadaje się zarówno na trasy jak inne miasto jedynym jedyną wadą na miasto tak naprawdę może być to że jego widoczność jest dosyć słaba na na na nawet nie jest to najlepiej rozwiązane a już nie mówiąc o tym że widoczność do tyłu jak to w aucie jest o takim tego typu nadwoziu uczą się nie dziwię bo na dobrą sprawę ale no cóż utrudnia mocno parkowanie teraz testy duszności na początek rzut okiem na zegary są klasyczne analogowe i bardzo czytelne lewe lusterko lusterko tutaj jest wszystko w porządku No to jest problem jest z lusterkiem wewnętrznym który jest to wyciągnę dosyć nisko zresztą w tym samochodzie chyba mój żeby się nie dało zrobić w każdym razie Dla mnie to jest mojego punktu widzenia to jest dosyć nisko i ograniczenie widoczności na 1:00 boczna linia okien opada bardzo szybko tutaj się tworzy taki trójkąt więc mimo że słupek jest bardzo gruby to jednak nie dotrzymasz tutaj na 5:00 jest dosyć mocno ograniczone tylna szyba jest bardzo mocno pochylona za nią jest jeszcze bagażnik więc tam trzeba zgadywać gdzie ten samochód się kończy to mogło być również lepiej i jeszcze rzut okiem na konsole tutaj centralną to jest wszystko jak w BMW bardzo bardzo czytelne i uporządkowane dokładnie tak samo jak w większości innych też pocieszenia na postoju 42 i 9 a teraz to wyciszenie podczas startu do 90 76 i 2 a teraz przy 130 67 i 9 Ile kosztuje przyjemność posiadanie takiego BMW 4 i możliwości otwarcie drzwi do świata tych szybkich pięknych i bardzo Powiedz moje prestiżowych samochodów najtańsze 44 kosztuje 159000 zł i to jest cena za podstawową wersję benzynową czy 420i do Józek Chcemy kupić wersję 428E czyli tutaj to zapłacimy już 177000 zł Natomiast najdroższa wersja z silnikiem benzynowym czyli 435i kosztuje 231 tysięcy zł jeśli chodzi o diesle to one są odrobinę droższy 420d kosztuje 176000 zł droższy kosztuje 242000 zł a najdroższy czy 135d kosztuje 263000 zł jeśli zechcemy dokupić do tych samochodów jeszcze napęd x Drive to należy siedzieć z dodatkiem ok 10 000 zł Natomiast warto wspomnieć też o różnego rodzaju rodzajach wyposażenie to BMW oferuje kilka linii to jest Modern Line Sport Line oczywiście M pakiet Youtube warto wspomnieć że jeśli chodzi o ten ten ten dbałość o szczegóły wyposażenia do Naprawdę jest to zrobione na wysokim poziomie choćby Popatrzcie na ten klucz Kluczyk jest wyposażony tutaj takim plastikiem bardzo charakterystyczny kolor który się powtarza wewnątrz samochodu jak spojrzymy to na przykład na listwę to jest dokładnie ten sam rodzaj ten sam dokładnie kolor tego plastiku Tak więc płacimy Oczywiście jak to w autach z segmentu premium za wszystko i to sporo ale po zajęciu miejsca w wiemy dokładnie za co zapłaciliśmy wydaje się że miłośnicy serii 3 Coupe nie będą zawiedzeni po tym jak przyjadą się serial 4 przekonają się że jest to samochód doskonale trzyma się drogi rewelacyjnie skręca i jest bardzo szybki jest to naprawdę świetna zabawa jazda tym samochodem to jest ogromne przyjemność a do tego no cóż no świetnie wygląda tylko wadą tego samochodu jest chyba w każdym BMW wysoka cena ale to przecież nic nowego jeszcze dodam od siebie że kilka par tygodnie temu zmieniłem auto testowe z Audi RS na BMW X5 m50d i po kilku dniach jazdy BMW X5 stwierdziłem że to jest chyba auto dla mnie Ja już jestem chyba tak nie w takim wieku bardziej mi odpowiada właśnie spokojna jazda komfortowy takie płynięcie do punktu docelowego A ta agresywna filozofia Audi RS7 i że trzeba cały czas uważać na to co się dzieje i to nie jest na cal to nie jest auto do jazdy na codzień to nie jest dla mnie Natomiast dzisiaj po jednym dniu jazdy BMW 428i dochodzę do wniosku że jeszcze sporo we mnie nastolatka