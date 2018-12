Bez wpadek na każdy wypadek! Nowa, zaskakująca oferta Volkswagena

Jeden z największych koncernów motoryzacyjnych świata siłą rzeczy musi mieć bogatą ofertę w każdym segmencie rynku. Każdy wie, że Volkswagen sprzedaje Golfa, Polo czy Passata, ale niewielu, że specjalizuje się także w usługach finansowych.

Ci, którzy zakupili nowe auto z oferty Volkswagen Group Polska, w większości korzystają z Volkswagen Financial Services – jako kredytodawcy, leasingodawcy bądź podmiotu pośredniczącego w zakupie ubezpieczeń. Oferta skierowana jest jednak do znacznie szerszego grona zmotoryzowanych - do wszystkich, którzy mają auto jednej z marek wchodzących w skład grupy Volkswagena.