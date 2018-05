1 z 12 Bazowe wersje nie istnieją. Polacy dopłacają sporo do nowych aut Auto za 40 tys. to bardzo dobry żart

Importerzy chwalą się najtańszymi samochodami, których ceny nie przekraczają 40 tys. zł. To zwykła pułapka – takie pojazdy, choć figurują w cenniku, nie nadają się do eksploatacji. Brakuje klimatyzacji czy nawet radia. Nawet sprzedawcy nie chcą zamawiać słabo wyposażonych egzemplarzy. Sprawdziliśmy, ile trzeba wydać na 10 najpopularniejszych pojazdów w Polsce, by jazda była przyjemnością, nie utrapieniem.