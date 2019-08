1 z 6 Dalej Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów WP Autokult mikrosamochody Mateusz Żuchowski wczoraj (15:45) 1 z 6 Autem do szkoły. Czym można pojechać do podstawówki, a czym do liceum? Auta od szesnastego, a nawet czternastego roku życia Czas powrotu do szkoły można sobie osłodzić. Już od szesnastego roku życia można jeździć samochodami podlegającymi pod kategorię prawa jazdy B1. Co więcej, istnieją także dwuśladowce nazywane mikrosamochodami, którymi można poruszać się po drogach, dysponując prawem jazdy kategorii AM. Autokult.pl Podziel się Dokument ten w 2013 roku zastąpił popularną wcześniej kartę motorowerową. Teraz można ubiegać się o niego od czternastego roku życia i daje on szersze uprawnienia, niż tylko możliwość prowadzenia motorowerów napędzanych silnikiem o pojemności skokowej do 50 cm3. Obecnie z dokumentem tym można wyjechać na drogi także lekkimi czterokołowcami, których masa nie przekracza 350 kg. Dopuszczalna prędkość maksymalna takich pojazdów nie zmieniła się i wynosi 45 km/h. Prawo jazdy kategorii B1 w tej chwili pozwala prowadzić pojazdy o masie nieprzekraczającej 400 kg w przypadku aut osobowych i 550 kg w przypadku aut dostawczych. Maksymalna moc silnika jest ograniczona do 20,4 KM. W limitach tych nie mieszczą się typowe samochody prowadzone przez dorosłych; są to inne, zbudowane od podstaw pojazdy. Wbrew pozorom, ich wybór na polskim rynku jest całkiem spory. Zobaczmy, czym może pojechać do szkoły uczeń podstawówki, a czym licealista. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne