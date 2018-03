Auta za roczne 500+. Które ubezpieczysz najtaniej?

Do naszego rankingu wybraliśmy samochody używane w kwocie do 6 tys. zł, które warto kupić. Kierowaliśmy się przede wszystkim wiekiem, co teoretycznie przekłada się na ogólnie lepszą kondycję pojazdu. Pod uwagę braliśmy samochody segmentu B, ponieważ kompakty w tej cenie są sporo starsze. Za takie pieniądze można kupić samochód z rocznika 2005-2007, czyli jeszcze niezużyty. Jednak nasz ranking przygotowaliśmy nie alfabetycznie, czy ze wskazaniem najlepszych modeli, ale tych, które okazały się najtańsze w ubezpieczeniu OC. Dlaczego?