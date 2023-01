Aurus Merlon. Nowa rosyjska duma – przynajmniej na szkicowniku

Szkic ku pokrzepieniu serc

Na papierze wszystko się zgadza. Przyspieszenie do 100 km/h w 3,7 s, maksymalna prędkość 200 km/h i zasięg wynoszący 200 km. Takie parametry ma mieć nowy motocykl o nazwie Merlon. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że chodzi o projekt z Rosji. Oficjalny szkic jednośladu przedstawił rosyjski instytut badawczo-rozwojowy przemysłu samochodowego NAMI, a Merlon ma być nowym elementem gamy marki Aurus. Ta powstała głównie po to, by zbudować reprezentacyjną limuzynę dla Putina, a także przywrócić mieszkańcom największego państwa świata dumę z rodzimych osiągnięć.