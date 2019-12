WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Aston Martin DBX. Super-SUV po raz pierwszy w Polsce Aston Martin DBX to długo wyczekiwany, pierwszy SUV w 106-letniej historii tej brytyjskiej marki. W ostatnich tygodniach poznaliśmy jego... Rozwiń Jesteśmy w tej chwili w Warszawie … Rozwiń Transkrypcja: Jesteśmy w tej chwili w Warszawie w pewnym bardzo szczególnym Ponieważ za tą ścianą ma miejsce właśnie tajna prezentacja pewnego samochodu Za parę minut Wejścia na polski rynek chodźcie ze mną zobaczyć Co to Już nazwa wszystko zdradza Emocje sięgają Zenitu i proszę Oto przed wami Paul Martin Dbx czyli 1 W tej Stuletniej historii tej jakże Brytyjskiej Samochód Daj piękny dalej barros Porto Ponieważ dysponujący mocą aż 550 Konik teraz generowana przez Silnik V8 Z modelu Heaven Dużo większy Bardziej Jeszcze pokaż Co potwierdzi Mamy do czynienia sprawdzić As Martinem duży grill większy W każdym jakimkolwiek innym modelu w tej marki No ale także większy 6 Jest ciekawych rzeczy związanych z tym samochodem Ten samochód już mogliście poznać dobrze zdołam w auto Jeśli chodzi o yeah Dane techniczne czy wygląd na zdjęcia folią muszę przez Czy na żywo robi zupełnie inne Wrażeń Ciekawy ponieważ ma takie zgrabne oryginalne proporcje inne nie Toko Co nam nie tylko se Marcin Ale w ogóle w segmencie Jest bardzo duży Może nie wiem jakoś odkrywcza naprawdę jest duży i to jest ważne Jak widać Mamy Ogrom miejsce naprawdę Hotel Jest Ustawiony Dla mnie Hydrozagadka Jak wygląda Bardzo Elegancko Kultura Komfort Naprawa I elegancko wcale Nie jest takim Ponieważ się wie Współczesnych Za te pieniądze Jesteś jednak fali przemiał Barbie Przyziemny Gustów że tak po Są po prostu Tak do ciebie Bang Ambar Ulu Starowicz Bar Ciekawe Pięknie taki bardziej dystyngowany nadoctowy mają być także funkcjonalne Dlatego mamie też Duży bagażnik nie jest to rzecz o której byśmy normalnie rozmawiali przy Aston Martin nie ale w tym przypadku Znaczenie ponad 600 litrów Które naprawdę dają się bardzo dobrze Na koniec jeszcze 6 Wyślij Dla mnie jest już duży może być większa o 5 cm ten sam Ma Sobieraj Trening ma nawet przejrzeć Rzeki co Ciekawe gdy Rozmawiałam z przedstawicielem marki spytałam się go czy klienci będą jej Dbx sam także w terenie On powiedział że zdecydowanie powinni bo nie Porcję tego metalu także starali się sprawdzić by ten samochód pojawił się w takich War Na pewno też będzie Na drogach asfaltowych Najlepiej prowadzącym Swoim segmencie i w ogóle na świecie Przedstaw więc czy tak się stanie dowiemy się Myślę że w przeciągu najbliższych miesięcy kiedy zaprezentujemy wam mate Z pierwszych ja Hymn modelem póki co pierwsze Jak najbardziej pozytywne jeszcze więcej informacji o tym samochodzie naturalnych mała Autokult.pl także do zobaczenia Mama