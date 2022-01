Amerykanie stworzyli zupełnie nowy rodzaj silnika. Ma uratować konstrukcje spalinowe

Firma Astron Aerospace zaprezentowała nowy silnik, który już wyglądem udowadnia swoją wyjątkowość. Nie przypomina niczego, co do tej pory stosowano. Najbliżej mu do silnika Wankla, ale to podobieństwo ogranicza się głównie do faktu, że zastosowano w nim wirujące elementy. Jednak prawdziwą rewolucją jest to, że są one cztery i do tego podzielone na dwie części.