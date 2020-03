WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 4 motobmwbiturboalpina 25 min. temu Test Alpiny B5 BiTurbo: to nie jest przerobione BMW Na pierwszy rzut oka B5 BiTurbo wygląda jak zwykłe BMW Serii 5, ale nie dajcie się zmylić. Alpina to producent samochodów, którego modele... Rozwiń Na wstępie chciałbym podziękować w … Rozwiń Transkrypcja: Na wstępie chciałbym podziękować wyrobić Dobrzański za udostępnienie tego samochodu Cześć wiecie co stoi za moimi plecami Cześć z was pewnie pomyślę że to jest BMW I będzie w tym to Jeszcze ktoś pomyśli że to jest BMW serii 5 ale to wzmocnienie Będzie Trochę 100% rację będą mieli dopiero ci co pomyślą że jest to Alpina B5 Biturbo natomiast kompletnie nie będą mieli rację ci to pomyślą że jest to tak jest BM Bo Alpina nie Tuner BMW Alpina to zupełnie osobno Marka Co prawda z BMW ściśle współpracuje ale nadaje tym samochodem zupełnie nowe Numery A wcześniej Stary numer BMW Skreśla A skoro już mowa o winach to firma Alpina Wprowadza Ekskluzywne Dom Która Żenujący żart Może kilka słów na temat tej małej rodzinnej firmy założone ponad 50 lat temu przez burcharda bowens IPN Trzeba swoją motoryzacyjną karierę od modyfikacji gaźników dla BMW 1500 Przystojny marki jest wiele ciekawych wątków Dzięki podpisanym kontraktowy z Alpino i nabytego prawa do pobytu w Niemczech nie Uniknął zasadniczej służby wojskowej w ojczystej aut Jego kolegom w zespole alpiny był późniejszy jego największy torowym J A wszystko działo się na przełomie 50 i 70 Czy na długo przed formułą Biuro k73 kiedy Alpina otrzymała w Niemczech Akredytację producent Samo Auto Jaksa Bazar dla każdego z nich jest odpowiedni model BMW który jest przez Alpine przebudowywany a nie jedynie mody Używane są zupełnie inne części zarówno w zawieszeniu jak i układzie na Na życzenie Klienci mogą zamówić ręcznie wykonane wnętrze z najwyższej jakości materiałów Który wygra Daleko ponad Poziom B Indeed Pomimo tych zmian model alpiny Stojące tutaj egzemplarz B5 nie rzucają się specjalnie w oczy Jeszcze nie można to mówić Na lipę żeby w końcu te 4 rur wydechowych i te parametry Jak na te parametry To Samochód oczywiście znawcy nie będą mieli wątpliwości Czy to Alpina bo przecież ma te swoje 20 ramienne felgi które mają różne wzory ale ramion zawsze Podchodząc do któregokolwiek model Alpin jest Dwie rzeczy znajdziemy Znaczek BMW na masce oraz przy projektowano dolną część przedniego zderzaka Z grafiką Alpin Ikoniczne już stylizacje przedniego zderzaka ma nawet twoje oficjalna To Alpina Decor Prezentowany model tego nie ma Na ekranie w B5 biturbo hydrografikę na zderzaku zastąpiono lewitującym we wlocie powiedz Na Kolejna sprawa to kolor nadwozia ten egzemplarz jest czarny bo żebyście kolorów w palecie nie brakło Alpina Słynie ze swoich dwóch kolor Metal Alpina Blue Alpina Green czyli granatowy i ciemność Luck Jak powiedziałem których odcienie Są zastrzeżone Rozpoznawalny kolory są też we wnętrzu tarcze zegarów są jasno granatowe z białymi cyframi i czerwonymi wskazówkami Po lewej stronie Alpine Po prawej nazwa Oczywiście materiały najwyższej jakości i Wspominałem Klient Dowolną aranżacje wnętrza Natomiast prócz tego co wspomniałem wcześniej Czyli przerobiony kolor zegar B5w Po prawej Mamy Oczywiście logo Alpina Na kierownicy Znak Modelu i producenta za Małe lol Kibla Napisał Wskaż Powiedz mu że kolejny produkcja Więc BMW Alpina B5 BiTurbo Ale Limuzyna I found Tak nie Zwróć uwagę że Wszystkich Dzięki temu że są bardzo dyskretne i subtelne Auto które Jest No właśnie dysk I nie rzucające Chyba że ktoś stoi prosto za tym samochodem w korku to wtedy widzi przed sobą jak na dłoni Alpina BP Biturbo A to oznacza że Z przodu samochodu Pod maską znajduje się V ósemka pojemności 4 BiTurbo Pomocy 608 Koni mechanicznych i o iście diesle w tym momencie obrotowy Bo 800 Niutonometr Typowe dla d zresztą Kiedy wartość momentu obrotowego daleko skakać Wartości maksymalnej Napęd na cztery koła za pośrednictwem 8 biegowej skrzyni automatycznej z oprogramowaniem stworzonym Alpiny Sprint od 0 do setki zajmuje 3.5 sekundy a prędkość maksymalna wynosi uwaga 330 km Co ciekawe pomimo wyciągniętych parametrów ten samochód wcale nie jest szybszy a nie od M5 competition Zwykłego m A to dlatego że Alpina i BMW To są Zupełnie różne Marki Którego z dwóch zupełnie różnych kierunkach Chodzi o osiągi nadawcze NATO Tutaj już Prezencja E klasa No i Szybka jazda Przyznam Pierwsze Kilometry tym samochodem Spędziłem przy przełączaniu przy Sport Sport Komfort Bo nie mogłem uwierzyć w to co Tak to jest samochód który ma 800 niutonometrów i 608 Koni Ale mnie najbardziej W tym samochodzie to Jaki on Komfortowy Po którym sportowym on jest oczywiście bardzo podobny do tego co możemy się spodziewać 500 czyli szybkość fantastyczny w zimie nie chodzi mi aż tak bardzo głośny i Wulgarny Jakie można Jest piątki to jest delikatnie stłumiony zgodnie z ideą stojącą Nie wiedziałem że to jest taka właśnie to ja widziałem że to jest samo Trochę bardziej dyskretny Remek Ale absolutnie nie wiedziałem Jak bardzo dużo Komfort Można Alpinie pole ciśnienie Komfort ja bym powiedział magicznego przycisku komfort Jeżynowa tego samochodu tak grupie żywy podstawą Nie spodziewałem absolutnie Jestem zaskoczony Jak ten Potraw Mnie Z punktu a do punktu b Taki sposób Jednocześnie Czuję się naprawdę mi to słowo Przetransportować A jednocześnie cały czas mam tą Fanta Gdybym tylko Jeden Sport Jedno wciśnięcie gazu i na drodze zaczyna siedzieć Nie muszę chyba mówić Cash Już Widział Co najmniej raz jakiś film z testem piątki i Nie sam Ten samochód jest Paki Tylko Trochę podkręcę Ale jednocześnie Zapakowane w Niezwykle luksusowe opakowanie którego przyznam się mimo że widziałem że należy się tego spodziewać I tym mnie absol Natomiast jest jeszcze jeden aspekt dlaczego ktoś miałby kupić alpiny not Moim zdaniem tak Jadąc tym samochodem W Polsce Mam Kompletnie Zerowa Żenada Drogie takie auto i mówię nawet o tym że będzie w tym samym W ogóle druga Alpina B5 Nie Możliwość prędzej spotkam czy ten piątki kontakty się pocą Jedną Alvin i niech ten matematyczny Najlepiej w wyrazie to Jak wyjątkowo się czuję jadąc tak wyjątkowym I to jest coś za co się dopłaca i to jest stałeś się za co znaczą wszyscy odwracają głowy Przez tych którzy wiedzą i to sprawia że Legend Jest Gdzie to Wyposażenie Toi alpiny to w zasadzie to po Aplikacja wyposażenie BMW serii 5 uzupełnione Z logo alt Które znajdziemy na dywanik Macie bagażnika Progowy Wokół końcówek wydechu na zagłówkach i wielu Co nadaje temu Ten Idę Charakt Co na tak skonfigurowanego samochodu to 719200 zł w cenie już jest Serwis me Przez 3 lat Avi Poza zimówkami ubezpieczenie mi paliwa Pokaż Czy to dużo Jak na tak unikatowy samochód chyba Każda konfigurację tego samochodu można powiedzieć że jest unikatowy ale przede wszystkim samochód jest niezwykle rzadki i Powiedziałbym Cichociemny to tylko Wprawne oko petrolhead Spojrzawszy na Fe Straszna nawiew na tylnej klapie będzie w stanie Bez pudła ocenić prawdziwe Tego sam Przekreślony numer win i dopisany 2:00 przez firmę Alp To nie jest poprawianie fabry Kto jest reinterpret Dzieło inspirowane To jest nowe dzieło które ma własną historię i własną to Alpina jest marką Dla koneserów obcym dla tych wszystkich którzy lubią rzeczy z najwyższej półki Ale nie krzyki To jest tak jak z zegarkami każdy słyszał o reksie ale nie każdy wie że to Patek Philippe Postrzegany jako ten najbardziej prestiżowy producent Na Nie słyszano Niemcy Odpowiednik Kręgach Polk Też I to Siła