Aktywne systemy bezpieczeństwa przesądzone. Ruszyły prace nad unijnym rozporządzeniem

Do listy obowiązkowego wyposażenia samochodów osobowych sprzedawanych w Unii Europejskiej dołączą systemy aktywnie wspierające bezpieczeństwo. Chodzi między innymi o limiter prędkości i system hamujący w razie ryzyka zderzenia. Samochody będą nie tylko droższe, ale też się zmienią.

Urzędnicy stawiają na nowe

W ciągu ostatnich 20 lat zmieniło się oblicze motoryzacji. Nastąpił wręcz skokowy wzrost wytrzymałości samochodów, które dziś poddawane są bardziej restrykcyjnym testom zderzeniowym. Obrysowe próby – prowadzane w USA – dodatkowo skłoniły producentów do dołożenia staranności w konstruowaniu aut tak, by nie tylko przechodziły standardowe testy Euro NCAP, ale też dawały realną ochronę w codziennym życiu. Teraz polem, na którym konkurują poszczególne marki, stały się aktywne systemy bezpieczeństwa. Chodzi o elektronikę, która jest w stanie zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku. Widzą to również unijni urzędnicy, którzy chcą sprawić, by były one obowiązkowe.