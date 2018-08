80-letnia kobieta przejechała 12 tys. km przez Afrykę w 20-letniej toyocie corolli. To nie koniec jej planów

Wyprawa samochodem przez Afrykę to coś ekstremalnego? Szczególnie w starym hatchbacku? Pewna 80-latka z Kapsztadu w RPA stwierdziła, że nie i postanowiła pojechać odwiedzić córkę w Londynie. Za środek transportu posłużyła toyota conqest znana u nas jako corolla.

Julia Albu spontanicznie stwierdziła, że pojedzie samochodem odwiedzić swoją córkę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że obie kobiety mieszkają na różnych półkulach. 80-letnia wtedy mieszkanka Kapsztadu w Republice Południowej Afryki miała przed sobą 12 tys. km do Londynu. Nietypowy był też jej środek transportu – hatchback Toyoty z 1997 r., który pieszczotliwie właścicielka nazywa imieniem Tracy .

– Jedna z największych trudności spotkała mnie na granicy między Kenią i Etiopią, kiedy zorientowałam się, że nie mam wystarczająco dużo kopii dokumentów samochodu (takiego paszportu dla auta) żeby dostać się do Etiopii. Zużyłam ich więcej niż planowałam ze względu na dodatkową wycieczkę do Ugandy. Musiałam zawrócić i jechać przez 10 godzin do Nairobi, żeby zdobyć nowy zapas. Na szczęście podchodziłam do tej wyprawy z dużym luzem. Obiecałam sobie, że nie będę się spieszyć po drodze – tłumaczy Julia.