8 milionów złotych w błoto. Polski elektryczny prototyp istniał wiele lat temu

Pierwszy polski samochód elektryczny powstał w momencie, kiedy motoryzacyjni giganci jeszcze nie przewidywali, że cała branża pójdzie w kierunku napędów na prąd. Założenia naszego "elektryka" były trafne, a rozwiązania dopracowane i bardzo innowacyjne. Dlaczego skończyło się na jednym prototypie?

Pierwszy polski prototyp samochodu elektrycznego, czyli ELV001, przejeżdżał 100 km za 4 zł już w 2013 roku. Jego założenia konstrukcyjne były opracowywane od roku 2008, czyli na długo przed tym, jak reszta świata na poważnie zaczęła dostrzegać konieczność szukania bardziej ekologicznych technologii służących do napędzania samochodów.

Pieniądze na realizację projektu czerpano z unijnych dotacji, a także od przedsiębiorców zainteresowanych wspieraniem i doprowadzeniem projektu do końca. Prototyp ujrzał światło dzienne już dwa lata po rozpoczęciu prac, a to tempo niemal rekordowe, ponieważ samochód powstał od zera i trzeba było opracować całą infrastrukturę.

Zdaniem koordynatora projektu Jerzego Czerkiesa, na ten moment było to auto wręcz przełomowe . Wtedy jeszcze nikt nie przewidywał, że tendencje rozwojowe będą szły w tym kierunku. Dzięki wytężonej pracy udało się stworzyć jeżdżący prototyp. Zespołowi bardzo zależało, żeby już pierwszym samochodem można było przeprowadzić testy, ponieważ projekt był określony w czasie i budżecie, a finansowanie było zapewnione tylko na pierwszy etap prac.

Większość rozwiązań elektronicznych była opracowywana przez ekspertów od podstaw, a to proces bardzo czasochłonny i kosztowny. Oprogramowanie sterownika , po przystosowaniu do obecnych wymagań, spokojnie mogłoby zostać wykorzystane w innych pojazdach. W ramach pierwszego etapu prac wykonano modyfikacje około 20 samochodów, które miały napęd wymieniony ze spalinowego na elektryczny . Jednak słaba dostępność wystarczająco dużych akumulatorów stanowiła poważny problem. Karoserię zaprojektował doktorant krakowskiej ASP Michał Kracik. Wykonaniem pojazdu zajęły się takie firmy jak Car Technology i KOMEL. Ważną rolę odegrał także mielecki Leopard – producent ekskluzywnego roadstera o klasycznej linii.

Nadwozie do tej pory się nie zestarzało, a niektóre rozwiązania takie, jak zastąpienie zwykłych lusterek zewnętrznych kamerami , które rejestrowały i na bieżąco wyświetlały widok w tył, to gadżet, który nawet teraz brzmi futurystycznie.

Koszt pokonania 100 km w ELV001, według jego twórców, wynosił 4 zł. Jedno pełne ładowanie, trwające od 6 do 8 godzin, miało pozwolić na przejechanie 150 km. Ładowność to aż 550 kg, a czworo pasażerów teoretycznie może zabrać na pokład bagaż o łącznej objętości 310 l. To zaskakująco dobry wynik jak na tak małe auto.