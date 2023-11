700 zł za złotówkę. Voge chce przekonać do swoich jednośladów

Voge to stosunkowo nowa u nas marka jednośladów, pochodzących z Chin. Jeśli kwestie finansowe są dla ciebie ważne, to teraz masz jeszcze więcej powodów, by zainteresować się motocyklami czy skuterami Voge. Teraz do zakupu każdego jednośladu nabywca może dobrać akcesoria o wartości 700 zł i zapłacić za nie złotówkę. Co wchodzi w grę?