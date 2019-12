Dopłaty do zakupu auta elektrycznego dla osób fizycznych ruszą jeszcze w grudniu 2019 roku. Warto jednak sprecyzować - to nie są dopłaty, lecz zwrot części zapłaconych pieniędzy w salonie. Można go dostać dopiero po zakupie samochodu. Ile? Nawet 37 500 zł, ale warunki do otrzymania pieniędzy spełnia zaledwie 7 samochodów na polskim rynku.