40 to nowe 30 - czyli życie na styku "analogu" i "digitalu"!

Czy wiecie, jak dawno temu do produkcji trafiła pierwsza płyta kompaktowa z muzyką, czyli CD? 37 lat temu. A kiedy rozpoczęto produkcję kaset magnetofonowych? W roku 1962. Zamierzchłe czasy dla dzisiejszych 30-latków, ale 40- i 50-latkowie pamiętają je bez trudu, także popularną ostatnio w internetowych memach metodę przewijania taśmy w kasecie przy pomocy ołówka.

Młodzież niewiele wie o takich metodach magazynowania danych muzycznych, korzysta bowiem głównie z danych kodowanych przy pomocy formatu mp3, ujawnionego przez Instytut Fraunhofera w 1994 roku. Czterdziestolatkowie, być może zmęczeni silną kompresją mp3, która sprawia, że fortepian solo brzmi jak cynowe patelnie, wracają do źródeł muzyki ze swojej młodości. Od 2016 roku sprzedaż płyt winylowych stabilnie wzrasta, wzrasta także, o dziwo, sprzedaż kaset magnetofonowych z fabrycznie nagraną muzyką!

Szukanie komfortu

Możemy z tego wnioskować, że ludzie tacy jak my, w czwartej dekadzie życia szukają komfortu psychicznego, wracając do przedmiotów i wrażeń pozytywnie kojarzących się z dzieciństwem i młodością. Umieją korzystać ze wszystkich nowoczesnych technologii, używają produktów Apple'a i ze swobodą poruszają się po mediach społecznościowych, lecz satysfakcję czerpią z czegoś innego: ze świadomości życia w dwóch epokach i, co za tym idzie, swojej wyjątkowości.