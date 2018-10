3 tys. zł kary za auta na lawecie. Walka z nieuczciwymi handlarzami będzie ostra

Oprócz maksymalnie 5 lat więzienia za manipulacje przy licznikach samochodowych, kodeks karny przewiduje też 3 tys. zł kary grzywny - potwierdza Ministerstwo Sprawiedliwości. Również, gdy auto jest niezarejestrowane, przewożone na lawecie i niesprawne. Przepisy tracą jednak sens przy niektórych typach pojazdów.

Cały system ma opierać się na aktualizacji przebiegu w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów podczas corocznego przeglądu na stacji kontroli pojazdów. Przepisy zostały jednak o wiele bardziej rozszerzone, co sprawia, że walka z nieuczciwymi handlarzami kieruje się w stronę nieco absurdalnego kontrolowania wszystkich czterech kółek na drogach. Słowo klucz to "wszystkich".

Rutynowe kontrole dotkną też aut niezarejestrowanych (czyli w domyśle wyrejestrowanych) czy uszkodzonych. Pojazdy należące do tej pierwszej grupy już zakończyły swój żywot na drogach i nie mają szans na powrót (chyba, że zostały wcześniej skradzione lub mają znaczenie historyczne). Powstaje też kolejne zagadnienie, już natury technicznej – niektóre z mniejszych samochodów miejskich mają zaledwie 5-cyfrowy licznik, przez co "przekręca się" on co 100 tys. km – jak wskazany na zdjęciu Fiat 500. Taki sam problem mają motocykle.