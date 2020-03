WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

2+2=3, czyli dlaczego w hybrydach nie dodaje się wprost mocy silników Jak to jest, że łączna moc układu hybrydowego nie jest równa sumie mocy jednostki spalinowej i motoru elektrycznego? Wiele osób się nad tym... Rozwiń Witam serdecznie uczniowie w Małop … Rozwiń Transkrypcja: Witam serdecznie uczniowie w Małopolsce już cieszą się swe Rodzice również mają troszkę wolne Ja wylądowałem dosyć daleko od redakcji ale zabrałem ze sobą kamer jak widać Zabrałem też dwójkę dzieci Jedno zdjęcie właśnie siedzi po drugiej stronie kamery Swoje 7 lat Pierwszy Mianowicie wymyśliłem takie Infiniti Q50 Zapytaj jeszcze gdzieś w komentarzach Dlaczego samochód ten ma Powiedzmy 300 konny silnik spalinowy Silnik elektryczny Dlaczego na końcu Nie chwali się Wszystko 50 koni dlaczego te moce się nie sumują Postan Pożyczyć od córki Albo ostatnią słodkie szczeniaczki Narysować aby pokazać bas Wcale nie Taka Na tej osi pokażemy Moc Na tej drugiej Pokażemy obroty Umówmy się że obroty Będą to dla różnych silników różne czyli nie czy dla silnika powiedzmy jest Narysujemy taki oto wyk Poznajemy go oczywiście A dla silnik Narysujemy Wykres powiedzmy I to oczywiście umówmy się że Ta granica dla spalinowego to jest powierzchnię 7000 obr A ta granica dla elektrycznego to oczywiście może być i 10 000 Ale tak naprawdę Paskale nie ma znaczenia dlatego że te silniki wcale nie pracują Wda Przy tych samych obrotach dlatego że komputer wykorzystuje i Hobro Różnych prędkościach na różnych biegach Tak jak mu się podoba czy na przykład Może być mogą być obroty silnika spalinowego 0 Mogą się zwiększać silnie obroty silnik Uzna że trzeba Podnieść i zostawię ten na przykład silnik na tych obrotach A ty będziesz Z tymi obrotami więc tak naprawdę to jest wszystko umowne Chodzi o powiedzmy pewne złapanie tych dwóch silnik W takiej względem się Współpracy i synek Aby na końcu Maxima Punktu widzenia klienta wykres A klient likier Musimy Szerokim zakresie powiedzmy tutaj Możliwe płaz Wykres tak żebyś ile Oddawał Liniowo i nie miał jakiś zaskakujących powiedzmy takich strzałów n Teraz załóżmy że to mamy maksymalną moc 50 koni Dla silnika elektrycznego a to ma maksymalną Konik dla silnika spalinowego Teraz umówmy . Namaluj Wynik połączenia My to mamy Talar Właśnie Rośnie rośnie Rośnie Rośnie Coraz bardziej się oddala Wykres Silnika spalinowego to mamy szczyt i od tej pory to zaczyna jutro padać więc ten wynikowy wykres również Zbliżać do Silnika spalinowego i mniej więcej Taki oto I efekt jest taki w tej chwili Rz Mam już Harmonijną harmonijną linii Wynikową jakby mocy ty połączenie tych dwóch silników Bo temo Wypadają w różnych miejsc Stół mam jakby największe wsparcie od tego silnika a tu mamy największe wsparcie od tego silnika Kierowca ma do dyspozycji prawie cały Porównywalne Moc do dojazd Gdyby się okazało że producenci by nie robili bo robią tak celowo aby silnik pracował możliwie harmonii Właściwie to nic Gdyby się okazało że tak by nie zrobi I połączyli by To oczywiście na końcu mogliby się do mnie pochwalić że ich samochód O parę koni mocy więcej no to patrzcie jaki był W tym zakresie on był Taki prawda bo w tym momencie temat co by się połącz Jazda z silnikiem który oddaje moc w ten sposób to oczywiście nic przyjemnego bo w tym momencie mamy kot Nie Więcej tej mocy więc to by nie było zbyt przyjemne to tylko specjalnie ten Się przesuwają względem siebie aby siebie aby Fisharmonia Pracy obydwa Układu i teraz Drugi powód jeszcze dla którego 300 Plus 50 Równość nie równa się trzysta pięćdziesiąt Wca To jest Że silnik elektryczny Kiedy kiedy pracuje Daj wydaje to 50 koni To on Osiągnięcia tego wyniku Potrzebuję tyle prąd Battery Że tej baterii mu nie wystarcza On potrzebuje dodatkowego prądu Z Generator To mamy taką sytuację że ten generał Jeszcze też musi być zasilany od silnika spalinowego Taken from Wspomaga baterie i dostarcza Do silnika elektrycznego A więc Cześć nr Silnika spalinowego marynowana Zużywana NATO Silnik ec Mógł dać wszystko co najlepsze Siebie efekt jest kolejny taki że ten ten płot jakby się zapętla i jest używana w Verdun Tego układu To jest dowiedzieliśmy że 3 Plus 50 Równa się powiedz mi 20 Mam nadzieję że mam nadzieję że ten dowód nie był zbyt zawiły i skomplikowane A na przyszłość gdybyście mieli podobne pytania Gdybyśmy umieli znaleźć na nie odpowiedź Komentujcie Pisz Spróbuj Wolny Odpowiedz Dokumentowanie idę