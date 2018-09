19 września ogólnoeuropejska akcja policji. EDWARD to nie tylko prędkość

W środę 19 września polska policja weźmie udział w europejskiej akcji EDWARD (European Day Without Road Death). Funkcjonariusze nasilą kontrole na drogach, a ich celem będzie to, by tego dnia nikt z uczestników ruchu drogowego nie zginął.

W środę policja nie będzie pobłażliwa (Policja)

Najważniejszym elementem akcji EDWARD będzie oczywiście kontrolowanie prędkości. Należy więc spodziewać się większej liczby patroli z laserowymi miernikami. To jednak nie wszystko. Policjanci będą kontrolować również inne aspekty, które składają się na bezpieczną jazdę.

Na pobłażliwość nie mają co liczyć kierowcy łamiący przepisy względem rowerzystów i pieszych, wsiadający za kierownicę pod wpływem alkoholu czy użytkujący pojazdy w złym stanie technicznym. Policjanci będą też zwracać uwagę na sposób przewożenia dzieci i nie omieszkają wystawić mandatu za niezapięte pasy bezpieczeństwa.