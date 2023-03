1 z 12 10 aut używanych, które można kupić w ciemno. Najmłodsze na rynku pewniaki

Zakup samochodu używanego zawsze wiąże się z dużym ryzykiem. Nawet dokładne oględziny nie dają gwarancji, że kupimy dobre auto. Wyobraźmy sobie scenariusz, że kompletnie nie znamy się na autach, nie mamy nikogo, kto by doradził, ale boimy się wpadki. Czy są na rynku jeszcze auta, które można kupić praktycznie w ciemno i liczyć na to, że nie będziemy tego żałować? Niestety to już dotyczy tylko nieco starszych modeli i to małych samochodów. Z jednym wyjątkiem. Oto one.