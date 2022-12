Zwiedzanie Szaflar i okolic motocyklem. Jakie miejsca warto odwiedzić?

Szaflary to niewielka, ale za to bardzo malowniczo położona, podhalańska miejscowość, do której zdecydowanie warto się wybrać na letni urlop. Ściągają do niej przede wszystkim miłośnicy górskich okolic, którzy chcą spędzić wczasy w zacisznej, atrakcyjnie położonej miejscowości na Podhalu. Szaflary leżą na pograniczu dwóch regionów – Kotliny Nowotarskiej i Pogórza Bukowińskiego. Miejscowość ta cieszy się sporą popularnością wśród motocyklistów – to właśnie tu często odbywają się bowiem zloty kończące sezon motocyklowy.