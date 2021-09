Zużywają 1/3 paliwa i są dwa razy bardziej eko. Raport pokazał zalety motocykli

Zachęcanie do przesiadki na motocykle powinno być też celem ekologów. Średnia emisja CO2 jednośladów wynosi 99 g/km, natomiast w przypadku samochodów jest to ponad dwa razy więcej – 210 g/km. Co więcej, 62 proc. motocykli w Europie stanowią te z silnikami poniżej 250 cm3 i w ich przypadku średnia emisja dwutlenku węgla to 62 g/km. Dodatkowo to właśnie mniejsze motocykle są tymi, na których jeżdżą nie pasjonaci, a zwykli kierowcy.