Zobacz, jak wygląda kask rowerowy po wypadku. Zdjęcia dają do myślenia

Rowerzyści nie mają obowiązku jazdy w kaskach, jednak u profesjonalistów już taki wymóg jest. Zdjęcia umieszczone na profilu facebookowym jednej z zawodowych ekip pokazują dlaczego i dlaczego również podczas codziennej jazdy warto mieć ochronę głowy.

Kask rowerowy to tylko kawałek styropianu? To prawda, że nie chroni on tak, jak te wykorzystywane przez motocyklistów czy kierowców wyścigowych, ale i tak bez wątpienia potrafi uratować przed poważnymi konsekwencjami wypadku. Wywrotka na rowerze wiąże się z dwoma niebezpieczeństwami dla głowy - pierwsze to uderzenie a drugie otarcie. Kask sprawdzi się w obu sytuacjach.