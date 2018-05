Znak stanął do góry nogami. Nasz świat chyba również

Kierowcy często narzekają na niewłaściwe ustawienie znaków drogowych. Sytuacja, o jakiej powiadomiła nas nasza czytelniczka, przekracza jednak wszelkie granice absurdu.

Na zdjęciu nadesłanym do nas przez panią Żanetę widzimy znak składający się z dwóch części. Co do tej dolnej nie można mieć żadnych zarzutów. Górna jest jednak zamontowana do góry nogami. Teraz, by przeczytać informację o zamkniętym przejeździe kolejowym, trzeba się zatrzymać na dłuższą chwilę.