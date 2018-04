Zmysłowe, nowoczesne i ogniście czerwone: zachwycające samochody na stoisku Mazdy na Poznań Motor Show

Największe polskie targi motoryzacyjne co roku konsekwentnie zbliżają się do topowych, światowych standardów i obfitują w coraz więcej okazałych premier. W tym roku show skradło jednak stoisko Mazdy, na którym japoński producent pokazał wszystko, co ma w tej chwili najlepszego do zaoferowania.

Przechadzając się po kolejnych halach dziś już naprawdę dużych i okazałych targów motoryzacyjnych w Poznaniu trudno nie być pod wrażeniem ich rozmachu i wysokiego poziomu nawet jeśli nie jest się fanem motoryzacji. A jeśli się nim jest, to wystawy kolejnych producentów dają wiele powodów do zachwytów.

Najwięcej z nich przyniesie wielu osobom stoisko Mazdy. Choć w tym roku japońska marka nie uraczyła nas pokazem żadnego modelu koncepcyjnego, to niewiele na tym nie straciliśmy, bowiem nawet jej drogowe, dostępne w salonach produkty wyglądają często jak niezwykłe rzeźby na kołach, które przypadkiem uciekły gdzieś z jakiejś wystawy. Wyselekcjonowana w tym roku ekspozycja jeszcze potęguje to wrażenie, jako że prezentuje ona całą gamę modelową Mazdy w ognistym, cudownie podkreślającym wszystkie zmysłowe krągłości tych projektów czerwonym lakierze metalicznym. Dobrze już znany odcień, przez samego producenta określany jako Soul Red, stał się już jego znakiem firmowym – dlatego też jest nieustannie rozwijany i udoskonalany. Obok standardowej wersji tego lakieru, która pojawiła się w Poznaniu na modelach 2, 3 i CX-3, na tym stoisku możemy także podziwiać głębszy, jeszcze bardziej okazały odcień Soul Red Crystal, który pojawił się na modelach CX-5, MX-5 i oczywiście flagowym modelu 6.

Ten ostatni jest główną gwiazdą stoiska jako ostatnia nowość w gamie. Choć na pozór pokazywana tu „Szóstka” wygląda jak dobrze już znany z polskich ulic model, który upiększa je od rozpoczęcia sprzedaży w 2013 roku, to bliższy kontakt ujawnia, jak wiele się tu poprawiło. Jej subtelne, płynne linie, które wnoszą tak wiele oryginalności i rzadko widywanej w tej klasie elegancji, teraz zyskały nową formę, która daje sylwetce jeszcze bardziej dynamiczne wrażenie, tak jakby ta duża, reprezentacyjna limuzyna (bądź pojemne kombi) czaiło się do skoku.

Poza jeszcze doprawioną stylistyką Mazda 6 ma też wiele bardzo konkretnych powodów ku temu, by w tym konkurencyjnym segmencie wybrać akurat ją. Nowy cennik zaczyna się od bardzo korzystnie spozycjonowanej wersji SkyMOTION, która zawiera już praktycznie wszystkie elementy, jakie chcielibyśmy mieć w samochodzie tej klasy. Za cenę 98 900 zł (identycznej dla obydwu wersji nadwozia) polski importer oferuje samochód z dwulitrowym silnikiem o mocy 145 KM oraz bogatym wyposażeniem, obejmującym między innymi reflektory LED, felgi aluminiowe o średnicy 17 cali, kolorowy wyświetlacz head-up na przedniej szybie, nawigację, aktywny tempomat, dwustrefową klimatyzację oraz zaawansowane systemy wspierające w prowadzeniu, kontrolujące martwe pole w czasie jazdy, utrzymujące samochód w pasie ruchu i rozpoznawające znaki drogowe.

Zainteresowanie bardzo dużej części odwiedzających targi poznańskie jest jednak skierowane na SUV-y. Mazda posiada dwa modele tego typu i obydwa cieszą się bardzo dużą popularnością – łącznie stanowią aż 45 proc. sprzedaży tej marki w Polsce. Jak doskonale widać po ekspozycji, na tle konkurentów wyróżniają się one nieprzeciętną stylistyką, z jednej strony budującą zaufanie swoją solidną, praktyczną formą, z drugiej subtelną i pozbawioną wulgarności.

Najważniejszą wartością SUV-ów jest ich skuteczny, posiadający bardzo duże możliwości napęd, a japoński producent ma w tym zakresie akurat szczególne osiągnięcia. Obydwa SUV-y Mazdy wyposażone są bowiem w stosunkowo duże, niewysilone jednostki (w przypadku CX-3 są to silniki o pojemności od półtora do dwóch litrów, przy CX-5 oferowane są z kolei konstrukcje 2-, 2.2- i 2.5-litrowe o mocy od 150 do 194 KM). Mazda konsekwentnie opiera się trendowi downsizingu – co robi raczej słusznie, biorąc pod uwagę, że odwraca się od niego także reszta motoryzacyjnego świata. Japoński producent tymczasem już teraz oferuje bardzo nowoczesne, nieustannie rozwijane większe jednostki, które przy zachowaniu niskich wyników zużycia paliwa posiadają przewagę przyjemnej kultury pracy i większej wytrzymałości.

Japońska marka odwraca się także od trendu pojawiającego się wśród niektórych konkurentów, którzy odpuszczają sobie trud wyposażania swoich SUV-ów w napęd na cztery koła. Bardzo dbająca o wysoki poziom właściwości jezdnych Mazda tymczasem instaluje go nie tylko w CX-5, ale także i w mniejszym CX-3, w którego segmencie 4x4 jest już niestety rzadkością. Opracowany przez japońską markę system i-ACTIV AWD to kolejny popis technologicznych kompetencji japońskich inżynierów. Stale monitoruje on stan warunków drogowych i aktywnie dopasowuje do nich pracę układu, precyzyjnie rozdzielając moc na każde z czterech kół. W ten sposób zapewnia maksymalną przyczepność i bezpieczeństwo w każdych warunkach przy ograniczeniu zwiększenia zużycia paliwa, na ogół kojarzącym się z napędem na cztery koła.

Mówiąc o stoisku Mazdy nie sposób nie wspomnieć o wywołującym szczególne emocje modelu MX-5. Pojawiający się po raz kolejny na poznańskich targach niewielki roadster to już prawdziwa ikona marki. Nieprzerwanie od 1989 roku kolejne odsłony tego kultowego modelu udostępniają następnym generacjom kierowców nieporównywalną z niczym innym radość z dynamicznej, bardzo bezpośredniej jazdy kompaktowym, niskim i pozbawionym dachu samochodem. Przez ostatnie ćwierć wieku MX-5 stał się najpopularniejszym modelem tego typu na świecie: w zeszłym roku swój dom znalazł już jego milionowy egzemplarz, a stosunkowo dużą popularnością cieszy się on także w Polsce – choć trudno sobie to wyobrazić, to co trzeci samochód z otwartym dachem sprzedawany w Polsce to właśnie Mazda MX-5.

