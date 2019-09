Zmiana cen paliw. Olej napędowy droższy od benzyny

Kierowcy obserwujący w ostatnich dniach ceny wyświetlane na stacjach paliw mogli być zaskoczeni. W większości punktów za litr oleju napędowego trzeba zapłacić więcej niż za benzynę. I taniej nie będzie.

W dalszym ciągu za olej napędowy i benzynę płacimy mniej niż przed rokiem. Odpowiednio od 4 do 12 gr/l. Litr autogazu jest aż o 33 grosze tańszy niż przed rokiem. Właściciele samochodów wysokoprężnych na razie będą musieli przyzwyczaić się do cen. Eksperci BM Reflex uważają, że choć cena tego paliwa jest w hurcie taka jak przed tygodniem, to podwyżki marż w handlu detalicznym mogą sprawić, że w przyszłym tygodniu olej napędowy znów zdrożeje. W ciągu dwóch najbliższych tygodni ceny diesla mogą być wyższe nawet o 10 gr/l od benzyny 95.