Złodzieje ukradli zmodyfikowanego volkswagena garbusa. Internauci proszeni o pomoc

Kradzieże samochodów cały czas się zdarzają i ostatnio (w piątek 18 maja) łupem złodziei padł volkswagen garbus. Nie był to jednak typowy okaz niemieckiego auta, tylko mocno zmodyfikowany egzemplarz. Właściciel auta prosi o pomoc - czytamy w serwisie poscigi.pl.

Samochód został skradziony w nocy z posesji w Zabłociu w powiecie żarskim. Auto było zaparkowane koło domu, więc prawdopodobne, że złodzieje dokładnie wiedzieli, co ma paść ich łupem. Sprawą zajeła się już policja, ale właściciel samochodu prosi też internautów o pomoc . Jeśli ktoś ma jakieś informacje na temat skradzionego auta, proszony jest o kontakt z policją.

Garbusy to dziś klasyki, ale takie, które często są widowiskowo przerabiane . I o takim właśnie aucie mowa. Samochód wygląda bardzo charakterystycznie, więc nikt nie powinien mieć problemu z rozpoznaniem go.

Tak zmodyfikowany garbus na pewno rzuca się w oczy, więc jeśli kradzież była zaplanowana, to możliwe, że auto zostanie rozebrane na części lub trafi za granicę. My mamy nadzieję, że tak się nie stanie, a auto wróci do właściciela-pasjonata.