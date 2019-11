Zestaw pierwszej pomocy. Zmieści się w dłoni, kosztuje niewiele

Wysoka jakość komponentów w połączeniu z niską ceną sprawia, że multitoole i scyzoryki zyskują sporą popularność. Szczególnie interesująco prezentują się modele przeznaczone dla kierowców. Niewielki breloczek, który sprawdzi się jako zawieszka do kluczy, może mieć mnóstwo zastosowań.

Niewielki gadżet może uratować życie kierowcy (Shutterstock.com)

Przed długimi samochodowymi trasami warto zadbać o stan samochodu, a przy okazji zaopatrzyć się w niepozorny gadżet, który może przydać się podczas kolizji czy innych niebezpiecznych sytuacji na drodze. Warto zastanowić się nad zakupem, zwłaszcza, że jego cena jest wyjątkowo atrakcyjna.

Zestaw pomocy zmieści się w dłoni

Aby multitool dobrze spełniał swoje zadanie, musi być przede wszystkim poręczny. Dzięki temu nie tylko możesz łatwo się nim posługiwać, ale również z powodzeniem włożysz je do kieszeni, dzięki czemu będziesz mieć je zawsze przy sobie. Breloczki ratunkowe doczepiane do kluczy mają jeszcze jedną ważną zaletę. Nawet jeśli dojdzie do drogowej kolizji, a wszystkie nieprzymocowane na stałe sprzęty w samochodzie gwałtownie zmienią swoje położenie, zawsze będziesz wiedzieć, gdzie znaleźć brelok – przy stacyjce.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Multitool kierowcy może wydawać się niepozorny, ale docenisz go szczególnie podczas kolizji. Jeśli jesteś świadkiem wypadku drogowego i musisz udzielić pierwszej pomocy ofiarom przed przyjazdem karetki, przyda ci się zbijak do szyb, dzięki któremu zablokowane drzwi nie będą stanowić bariery. Wystarczy docisnąć szpikulec na końcu breloka do hartowanej szyby, a ta ustąpi w przeciągu kilku chwil.

Równie prostym i intuicyjnym narzędziem jest nożyk do cięcia pasów. Gdy wyszarpniesz wciskaną, kolorową część z kółkiem do kluczy (jeśli kluczyki są w stacyjce, wystarczy mocno pociągnąć) twoim oczom ukaże się niewielkie, bezpieczne ostrze. Jego kształt i położenie jest doskonale przemyślane. Ochronna warstwa otaczająca nożyk uniemożliwia zranienie się podczas przecinania pasów. Ma to szczególne znaczenie podczas stresujących sytuacji na drodze.

Podczas jesiennej jazdy

Podczas jazdy jesienią i zimą, gdy dni są coraz krótsze, przyda się również latarka. Zamontowana w urządzeniu dioda LED świeci jasnym, zimnym światłem, co przyda się zarówno podczas zaglądania pod maskę samochodu, jak i oznaczenia swojej pozycji, na przykład podczas rozstawiania trójkąta ostrzegawczego w nocy na nieoświetlonej drodze.