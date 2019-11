WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Zatrzymali agresywnego kierowcę. "Ja idę do sądu" Policjanci wykorzystujący nieoznakowany radiowóz zatrzymali kierowcę, który znacznie przekroczył prędkość. Dla niego o wiele większym problemem był... Na trasie Jeżewo Na drodze krajowej... Transkrypcja: Na trasie Jeżewo Na drodze krajowej nr Video Rejestrator nagrywa białe volvo jadące z Zaraz Kierowca Moja Norma kierowca kierowca pana twarz nie będzie widoczna Jak nie będą pomocne Kierowca już nagrywana tylko i wyłącznie Dowód rejestracyjny Poproszę prawo jazdy dowód rejestracyjny ubezpieczenie OC Ja powiedziałam poproszę pana dokumenty Prognoza pogody Powiedziałam panu sierżant Mateusz B Co powodem Control Jest przekroczenie przez Umyj prędkość Prędkość zarejestrowana panie kierowco to jest 165 Mateusz because Minecrafta zarejestrowana prędkość to jest 165 Dozwolona 20 także to jest o 45 zł Panie kierowco w dniu dzisiejszym będzie niestety mandat gotówkowy płatne na miejscu Będzie to mandat w wysokości 300 zł i 8 punktów karnych przysługuje panu prawo do odmowy przyjęcia tego mandatu Mogę pan przyjęcia mandatu również do Frankfurtu Sporządzimy dokumentu akcyza Poczekaj proszę w samochodzie Ten kierowca sprawdziliśmy wszystko w systemie tak jak pan Powiedział ten Opanuj się skończył także musimy i stety przyjechać do komendy w Zambrowie Tam będziemy do oczu dokumentację zosta Dzisiaj są okoliczności przekroczenia tej pracy Tak dalej zadecydują uczy dzisiaj będzie rozprawa Czy będzie pora Także będziemy niestety musimy się zawrócić dobrze tutaj najbliższe z I pojedzie pan za nami do Zambrowa do komendy powiatowej No niestety jest taka procedura To nie jest mój Taka jest a nie inna procedura Gdyby pan ten adres miał aktualny jeszcze Ja bym panu dzisiaj w rajcu pouczenie Na podstawie tego połączenia został Przesłuchany w innym terminie Chyba że tego adresu pan nie ma to tak samo czy jest pan obywatelem przebywał pan obywatelem Polski Nie ma stałego adresu zameldowania to niestety taka procedura jest Mów Podejrzewam że i tak do godziny Ja pana i tak nie puszczę dzisiaj No to co ja mam teraz 100 zł Ile to dobrze ale jeżeli pan się moja mama To wówczas Kończę dzisiaj na miejscu ale tak jak pan Chcę porozmawiać z księciem ale to prawda Ja panie kierowco rozumiem dlatego ja pana pytałem czy pan przyjmuje mandat czy go nie rozumiem No właśnie mówię Po prostu nie mam takiego Tak jak panu powiedziałem bo pana od razu poinformował mnie że pani nie wyraża zgodę a ja pan Rzepa na wizerunek Jak najbardziej Jeszcze nie spotkałem z tym żeby wizerunek kierowcy był Numer rejestracji Tak jak powiedziałem niestety ale jeżeli pan odmówię odmawia przyjęcia mandatu będziemy Jechać do domu Także zapraszam za Volkswagen to kamera Sopot Dobrze Usiądź walczył wszędzie Trzymaj mandat Przyjmuje pan mandat Kiedy używamy Minecraft optimist Czy mandat Dokumenty k dokumenty To wszystko szerokiej drogi Dobrze Jesteśmy Czy dojdzie do Miejmy tylko nadzieję że Zdenerwowanie Spotkania z policją dalsza Spokojnie