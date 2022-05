Zaskakują Rosjan w czołgach. Ukraińcy mają niezwykły sposób

Co najciekawsze, choć w Ukrainie trwa wojna, pojazd firmy Delfast wciąż można kupić. Tak przynajmniej wynika z jej strony internetowej. Nie jest jednak tanio. Podstawowa cena jednośladu to 6599 euro. Jeśli chcemy kolor inny niż czarny lub biały, trzeba dopłacić 349 euro. Jak podaje producent, motorower z baterią o pojemności 48 Ah ma zasięg 321 km, a dzięki silnikowi o mocy 3000 W i momentowi obrotowemu wynoszącemu 182 Nm rozpędza się do 80 km/h. Dostawa do Polski kosztuje dodatkowe 800 euro, a czas oczekiwania na pojazd to od 3 do 4 miesięcy.