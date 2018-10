Zakup używanego wozu strażackiego to początek kosztów. Posłowie pytają o zasadność dużych wydatków

Ochotnicza Straż Pożarna kupuje używane samochody pożarnicze za granicą, by ciąć koszty. Takie auta muszą uzyskać w kraju kosztowny certyfikat. Posłowie pytają o zasadność wydatków, na które straż może nie mieć pieniędzy.

"Sprowadzane z zagranicy używane sprawne i dopuszczone do służby w Unii Europejskiej pojazdy ratowniczo-gaśnicze nie posiadają polskiego świadectwa dopuszczenia do użytkowania, niezbędna jest zatem stosowna ich homologacja. Praktyka pokazuje, że koszt uzyskania certyfikatu od CNBOP w Józefowie sięga kwot, których wysokość często wykracza poza możliwości finansowe oddziałów ochotniczej straży pożarnej ” – przeczytać można w interpelacji do ministra spraw wewnętrznych i administracji wysłanej przez Grzegorza Piechowiaka oraz Iwonę Michałek.

Niestety, samochody używane w Polsce różnią się od tych wykorzystywanych za granicą. Nie chodzi wyłącznie o malowanie. Inna jest pojemność kabiny, zbiorników na środki pianotwórcze czy chociażby wyposażenie kabiny. Używane do polskich akcji samochody muszą spełniać krajowe wymagania i uzyskać potwierdzenie. A to kosztuje. Przedstawiciele ośrodka w Józefowie nie chcą podawać przykładowych kwot, co nie powinno dziwić. Jeszcze kilka lat temu mówiono o 80 tysiącach złotych, lecz są ekstremalne przypadki dotyczące niezwykle zaawansowanego sprzętu. Nie zmienia to faktu, że koszt badań jest dla oszczędzających jednostek znacznym obciążeniem.