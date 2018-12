Zakup samochodu - wolisz nowy, czy używany?

Bardziej opłaca się samochód nowy, czy używany? Kupujesz auta szybko podejmując decyzję, czy wolisz się dłużej zastanowić i przed tobą jeszcze długa droga do transakcji? Tym razem, wyjątkowo, nie udzielamy porady zakupowej, ale pytamy was, co sądzicie o zakupach samochodowych.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Materiały prasowe, Fot: Honda)