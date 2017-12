Zadbaj o porządek w swoim aucie. Bez tych sprzętów ani rusz

Na sprzątanie w aucie nigdy nie ma dobrego momentu. A to pada, a to za gorąco. Przy odpowiednim sprzęcie będzie to jednak dużo łatwiejsze niż się wydaje

Poręczny odkurzacz to duże ułatwienie przy sprzątaniu auta (Fotolia)

Szczęściarzami są ci, którzy mieszkają w domku, mają garaż i mogą w komfortowych warunkach o dowolnej porze dnia i nocy wysprzątać swój samochód. Gorzej, gdy mieszkamy w bloku i żeby odkurzyć w aucie, najczęściej trzeba udać się na pobliską stację lub myjnię. Jeśli nie ma akurat kolejki, wówczas można pozbyć się drobnych i poodkurzać.

Rozwiązaniem jest inwestycja we własny akumulatorowy lub podłączany do samochodowego gniazdka odkurzacz. Taki sprzęt powinien być mały, poręczny i lekki. Przy tym dobrze by było również, żeby miał odpowiednią moc i radził sobie z okruchami wciśniętymi w fotele lub przyczepionymi do materiałowych wycieraczek.

Jeśli nie ogranicza cię budżet, możesz zaszaleć i kupić potężnego Boscha, który doskonale radzi sobie z odkurzaniem suchych jak i mokrych powierzchni. Kilka końcówek dodawanych do zestawu sprawi, że bez trudu dotrzesz w każdy zakamarek swojego auta. Akumulator uwolni cię natomiast od ciągnącego się z tyłu kabla. Taki sprzęt to jednak wydatek ok. 1 tys. zł. Są natomiast tańsze rozwiązania.

Ten ręczny odkurzacz zasilany z samochodowego gniazda zapalniczki 12 V. 5-metrowy przewód pozwala na łatwy dostęp do wszystkich przestrzeni samochodu włącznie z bagażnikiem.