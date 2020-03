Zabierz ze sobą w podróż. Brelok może przydać się podczas kolizji

Czasem podczas kolizji blokuje nas nie tylko szok. Może się okazać, że w wyniku uderzenia doszło do zablokowania się drzwi, a to znacznie utrudni opuszczenie auta lub udzielenie pomocy poszkodowanym. Dlatego warto być przygotowanym na każdą ewentualność.

Uważaj na zablokowane pasy

Niezależnie od tego, czy chodzi o zwykłą kolizję, czy o poważniejszy wypadek, problemem mogą okazać się zacięte pasy bezpieczeństwa. Jeśli mechanizm blokujący nie chce się zwolnić, możesz spróbować wysunąć się z uścisku odpowiednio manewrując siedziskiem i oparciem fotela. Najpierw odsuń się maksymalnie do tyłu, a następnie odchyl oparcie do pozycji poziomej. Wtedy wyswobodzenie się nie powinno stanowić problemu.

Jeśli jednak za siedzeniem znajduje się coś, co może zablokować oparcie, jedynym rozwiązaniem będzie przecięcie pasów. Do tego celu warto mieć ze sobą profesjonalny nożyk zamknięty w ochronnej obudowie otoczonej z trzech stron warstwą plastiku. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że się nie pokaleczysz. Wystarczy usunąć kolorową zatyczkę, by w szczelinie pojawił się niewielki i ostry jak żyletka nożyk, który poradzi sobie z pasami bezpieczeństwa.

Jeżeli w wyniku kolizji dojdzie do zablokowania się drzwi, jedyna droga ucieczki lub dostania się do poszkodowanych prowadzi przez okna. W tym celu warto zaopatrzyć się w zbijak do szyb. Najprostsze modele w formie młoteczka wymagają minimum siły, by pozbyć się wzmocnionej, samochodowej szyby, natomiast modele montowane w multitoolach samochodowych działają na innej zasadzie. Nie musisz wyprowadzać ciosu, a jedynie docisnąć szpikulec do szyby, by umieszczony pod obudową mechanizm ze sprężyną zmienił nacisk w uderzenie, które bez problemu poradzi sobie z szybą.