Za nieprawidłowe używanie awaryjnych możesz zapłacić nawet 300 zł

Czym są światła awaryjne każdy wie. Gorzej jest już z wiedzą, kiedy można lub należy ich używać. Prawo jest restrykcyjne, a nieznajomość go można kosztować nawet 300 zł mandatu i punkty karne.

Światła awaryjne to obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu. Uruchamia się je oddzielnym przyciskiem i działają nawet, gdy silnik jest wyłączony. To połączony system lewych i prawych kierunkowskazów, a ich głównym zadaniem jest ostrzeganie innych. Jednak wielu kierowców używa tych świateł, gdy parkują w miejscu niedozwolonym. Nie brakuje osób też, które nie włączają ich nawet, jeśli wymaga tego prawo.

Kiedy można legalnie używać świateł awaryjnych?

Światła awaryjne muszą być też włączone podczas postoju w warunkach niedostatecznej widoczności w obszarze niezabudowanym . Od tej zasady są dwa wyjątki. Pierwszy to gdy samochód znajduje się poza drogą. Drugi to gdy miejsce postoju jest dostatecznie oświetlone.

Kiedy nie można używać świateł awaryjnych?

Częstym błędem kierowców jest używanie ich, gdy parkują w miejscu niedozwolonym. Mandat wynosi od 100 do nawet 300 zł. Co więcej, kierowcy łamią wtedy dwa przepisy: nadużywają świateł awaryjnych i nie stosują się do zakazu zatrzymania. W wyjątkowych przypadkach może to być nawet podstawa do odholowania samochodu, jeśli ten blokuje ruch.