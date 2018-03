Z rynku znika rodzinna Toyota. Kolejny minivan pożarty przez krwiożercze SUV-y

Kolejny minivan znika z rynku i nie zapowiada się wprowadzenia jego następcy. Tym razem mowa o jednym z najpopularniejszych modeli w tym segmencie – Toyocie Verso.

Samochód zadebiutował w 2009 roku i był oferowany jako pierwsza generacja do 2012. Wtedy też na rynku pojawiła się druga generacja, nawiązująca stylistyką do ówczesnego Aurisa. W ubiegłym roku model ten zajął szóste miejsce w swoim segmencie w Polsce z wynikiem 2078 zarejestrowanych egzemplarzy i co ciekawe, był to najlepszy rok w historii. Łącznie Toyota sprzedawała w Polsce ponad 10,5 tys. tych aut.