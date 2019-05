Wzrost cen czynnika klimatyzacji – jak sobie poradzić?

Jesteśmy świadkami znaczącego wzrostu cen czynnika chłodniczego R134a, przy jednoczesnym utrzymującym się wysokim zapotrzebowaniu na ten produkt. W obecnej sytuacji, należy zabezpieczyć się przed niepotrzebną utratą tego czynnika. Czy jest sposób by ograniczyć powstające ubytki w trakcie serwisowania klimatyzacji?

Standardowy czynnik – R134a – dotychczas w powszechnym użyciu, będzie sukcesywnie wycofywany z rynku Unii Europejskiej. Obecnie dopuszczona do obrotu ilość czynnika to zaledwie 60% z okresu sprzed wprowadzenia regulacji unijnych. W rezultacie, nie tylko wzrasta cena czynnika, ale także maleje ilość korzystających z niego produkowanych pojazdów.

W tej sytuacji, wielu właścicieli warsztatów samochodowych zastanawia się nad sensem dalszego prowadzenia serwisu klimatyzacji samochodowej. Jej opłacalność znajduje się pod znakiem zapytania właśnie z powodu wzrastających cen czynnika chłodniczego. Jednym ze sposobów na wyjście z tej sytuacji jest ograniczenie zużycia deficytowej substancji. Nie jest to jednak zadanie łatwe, zważywszy, że przy każdym serwisie klimatyzacji dochodzi do utraty ok. 10 % czynnika. Najlepszym wyjściem może okazać się ograniczenie strat dzięki wykorzystaniu technologii Low Emission firmy WAECO.

Technologia Low Emission

Standardowo, serwis klimatyzacji przeprowadza się w 3 etapach: odzyskiwanie czynnika chłodniczego, opróżnianie układu i ponownego jego napełnienie. W przypadku stacji Low Emission serwisowanie obejmuje dodatkowy etap, w trakcie którego pompa próżniowa odzyskuje czynnik chłodniczy także z oleju. Umożliwia to redukcję ilości traconego czynnika nawet do 0%. Technologia Low Emission pozwala ponadto na dokładne określenie ilości czynnika, który został odzyskany. Dzięki temu, uzyskujemy pewność co do szczelności całego systemu klimatyzacji.