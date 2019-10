Wystarczy pasta do zębów, a twoje reflektory będą jak nowe. Sprawdziliśmy to!

Zmatowione klosze reflektorów to częsty problem starszych samochodów. Nie tylko źle wyglądają, ale stanowią też niebezpieczeństwo – przepuszczają zdecydowanie mniej światła. Ponadto, w ekstremalnych sytuacjach, będą podstawą, by samochód nie przeszedł badania technicznego.

Koszt profesjonalnego czyszczenia reflektorów to przynajmniej 100 zł. W sieci można znaleźć domowe sposoby za poradzenie sobie z problemem. Przetestowaliśmy najprostszy z nich: pastę do zębów. Każdy z nas ma ją w domu, a nawet jeśli nie, to zakup powinien zamknąć się w 5 zł.