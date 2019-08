Wystarczy 5 zł, aby poprawić zapach w samochodzie. Znamy sprawdzony sposób

Na rynku jest duży wybór chemicznych środków na poprawę zapachu we wnętrzu naszego samochodu lub usunięcie z niego wilgoci. My przedstawiamy najlepszy sposób, który jest naturalny i nie wyczyści waszych portfeli



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Fot.Jakub Tujaka)

Węch jest jednym z najbardziej wrażliwych i czułych zmysłów, dlatego zapach w aucie jest bardzo istotny. Wpływa na nasze samopoczucie, a już szczególnie ważny jest dla alergików. Jednak jest wiele czynników, które potrafią go zepsuć. Palenie papierosów, wylany sok albo okruszki jedzenia w zakamarkach. Ponadto każdy właściciel psa lub kota zna ten moment, kiedy wyprał całe wnętrze, a jego ukochany zwierzak zostawił wszędzie tony sierści. Kolejnym wrogiem przyjemnego zapachu we wnętrzu jest wilgoć, z którą borykają się kierowcy starszych aut, do których różnymi drogami dostaje się woda.

Jednak ozonowanie wnętrza trochę kosztuje (50 zł), a odświeżacze tylko maskują problem. Dlatego warto zainteresować się...* kawą.* Powszechnie wiadomo, że dodaje energii i jest źródłem prozdrowotnych witamin i minerałów, ale niewiele osób wie o jej wyjątkowych właściwościach poprawiających jakość podróżowania w samochodzie – kawa świetnie neutralizuje różne zapachy.

East News Podziel się

W perfumeriach używa się pojemników z ziarnami kawy, które mają za zadanie neutralizować nadmiar zapachów w pomieszczeniu. Nie widzę przeszkody, aby nie użyć jej w samochodach. Wystarczy wsypać ziarna kawy do miseczki lub plastikowego pojemnika po kawie ze stacji benzynowej i zostawić we wnętrzu. Efekt będzie lepszy, gdy rozsypiesz ziarenka po różnych zakamarkach we wnętrzu.

"Użycie kawy jest doskonałym rozwiązaniem w samochodzie, gdzie mamy niewielką kubaturę i nawet niewielka ilość kawy może nam szybko i subtelnie odświeżyć powietrze. Jeżeli mamy zatem w aucie nieprzyjemny zapach, np. dymu papierosowego czy wilgotnych dywaników, można spróbować zastosowania kawy jako naturalnego i przyjemnego w zapachu odświeżacza powietrza. Opcje są tutaj dwie: albo użyjemy kawy mielonej, albo ziarnistej. Kawa mielona ma intensywny i bardzo mocny aromat, dlatego świeżo po jej zmieleniu możemy ją wsypać do lnianego lub płóciennego woreczka, a następnie umieścić w schowku lub podłokietniku. Miły zapach od razu wypełni kabinę naszego samochodu, tuszując nieprzyjemne wonie. Po około tygodniu, gdy zmielona kawa nieco zwietrzeje, zawartość woreczka trzeba wymienić na nową. Nieco inaczej wygląda natomiast użycie kawy w ziarnach, która ma może i mniej intensywny zapach, ale za to dłużej będzie wyczuwalna podczas wypraw samochodem. Kawa pochłania również wilgoć z otoczenia. Ziarna wsypane do woreczka i umieszczone w samochodzie powoli pochłaniają nadmiar wody z powietrza, a jednocześnie emitują delikatną i przyjemną woń - * radzi Agnieszka Czernik na blogu Kawa kochanie*

Fot.Jakub Tujaka Podziel się