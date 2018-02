Wysokie ceny paliwa? To mogła być sprawka hakerów

Nawet stacje benzynowe mogły być celem cyberprzestępców. Wszystko przez kiepskie zabezpieczenia. "Szkody powstałe w wyniku sabotowania stacji benzynowej są niewyobrażalne" - twierdzą eksperci.

Problem odkryli eksperci do spraw bezpieczeństwa z Kaspersky Lab. Luki zostały zidentyfikowane w kontrolerze wykorzystywanym na wielu stacjach benzynowych — obecnie online funkcjonuje ponad 1 000 urządzeń. Co najciekawsze, stacje na zagrożenie podatne były od wielu lat. W wielu przypadkach kontroler został umieszczony na stacji benzynowej ponad dziesięć lat temu i od tego czasu pozostawał połączony z internetem.

Kontroler posiada wiele wysokich uprawnień, na dodatek podłączony jest do systemów i urządzeń na stacji. Co mogli zrobić hakerzy, którzy wykorzystaliby luki w zabezpieczeniu? Badacze wśród możliwych czarnych scenariuszy wymieniają zamknięcie wszystkich systemów paliwowych, zmianę ceny paliwa, doprowadzenie do wycieku paliwa czy kradzież pieniędzy. A to dlatego, że kontroler łączy się bezpośrednio z terminalem płatniczym, co umożliwia przechwycenie transakcji płatniczych.