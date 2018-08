Wyprzedził radiowóz na przejściu. Policjanci zareagowali natychmiast

Wielu Polaków na widok radiowozu na ulicy panikuje i boi się go wyprzedzić. Tak jednak nie zachował się bohater tego nagrania. Co więcej, wykonał ten manewr na przejściu. Kara przyszła momentalnie.

Każdy z nas zna ten obraz. Jadący radiowóz, a za nim wężyk aut, bo wszyscy boją się go wyprzedzić. Wychodzą z założenia, że skoro policja jedzie z taką prędkością, to tutaj szybciej nie można. Jedno drugiego oczywiście nie implikuje. Czasem funkcjonariusze celowo jadą wolniej, zupełnie tak, jak robią to inni uczestnicy ruchu drogowego.