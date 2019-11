WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 3 mandattirwyprzedzanie 1 godzinę temu Wyprzedzali na zakazie. "Chociaż na połowę te punkty" Zawodowi kierowcy najbardziej obawiają się punktów karnych. Ta dwójka wyprzedzała samochody w miejscu, gdzie było to zabronione. Ich zdolności... Rozwiń Droga krajowa nr Odcinek między sz … Rozwiń Transkrypcja: Droga krajowa nr Odcinek między szubinem a Sól Zakaz wyprzedzania po Osobowych przez pojazdy ciężarowe Policjanci z Białymstoku na Dzień dobry panu wydziały Białystok powrót niepokojenie jest nieprawidłowy Nieprawidłowe wyprzedzanie na całej długości tej trasę obowiązuje pana 26 czyli zakaz wyprzedzania Ciężarowych pojazdów osobowych Poproszę prawo jazdy dowód rejestracyjny ubezpieczenia Dobrze Ja się dostosuję Ale chwilę poczekać Takie Opanuj się Spiesz Mikrofon za powyższe wykroczenie nakłada mandat w wysokości 200 zł Pokarmy jest prawo do odmowy ten jest kierowany wniosek złożony Słucham pana decyzję Ja na pompę nie ma problemu nie mam to nic możliwości z uwagi na ptaki Taryfikator mandatów karnych pani Wierch Słucham decyzję co do przyjęcia Ile to 200 200 zł 5 punktów a prawo do odmowy Decyzja należy do pana Nie mam wpływu Punkty karne wie pan o tym taryfikator mandatów punktów karnych słucham Tak lub nie Mówię ja jestem dzbanem tylko Z odległości 3 cm dmuchany jak świeczkę dobrze Już tak super Dobra chwila poczekaj Dobrze i to się chwali Czasem tak bywa że po Powoduje Tak W tym A oprócz tego kierowca wróci do domu z 200 Jeszcze jeszcze Nie pokazało nam informacji że mam panu prawo zatrzymać więc jeszcze może pan A już mówisz Google Może pan nie może pan się dowiedzieć Z każdym Pogoda to można przyciskać telefon poproszę Sprawdzam to każdy jest Sprawdzam jak Nie jest to udawany dla nas ilość punktów W tym momencie Punkty karne może pa W każdym Dokładnie dokładnie nie ma Jaki piękny bardzo piękną biznesu mówiło Dobrze Pojedziemy do kolegiata Dobry dobry czekam Żeligowskiego brązowe pani kierowco prawo jazdy Prawo jazdy dowód Mikrofon w międzyczasie 6b sprawdzimy dobrze Odległość około Akcentem Blond Prosto potem Control Wyprzedzanie Zakupy 26 August Niedobrego Najdroższe konie Skrzyżowanie pani kierowca jest ponownie Dokładnie tak on załatwi Minecraft To jest nagranie Może pan obejrzeć Masz z matmy żeby było wybór Z makiem No to miejsce było Skrzyżowanie Za chwilkę będzie pan wszystko będziemy musieli zawraca Jedziemy już teraz z oponami tam gdzie był manewr wyprzedzania ponowienie było to skrzyżowanie bo wcześniej było skrzyżowanie Za miejscowością skindzierz dokładnie Manewr wyprzedzania pani kierowcą był Mariusz Nowak Tak Jeszcze karmię Dokładnie w tym miejscu On widzi pan wie że pan Pojazdem ciężarowym Zakole W tym miejscu Wyjeżdża Pan do manewru wyprzedzania O Panie to tak nie do końca Panie kierowco nie widać się nagra Ale w lusterku Umieją kolegi dociekliwa A to jest wystarczający dowód przed sądem To do ukarania Panama Kierowca za powyższe wykroczenie nakładam dzisiaj mandat 200 zł i 5 punktów przysługuje panu prawo Przyjedziemy Wówczas tak jak mówiłem w kierunku żeby jak już chociaż taki że zniszczy półki tam mam babci Panie kierowniku Makijaż przodu zniszczyło Minecrafta do końca to nie widać I wie pan chcieliśmy 200 zł Także słucham pana decyzję Jaka jest twoja decyzja czy Przyjmuje pan mandat czy kierownik na sekundę I nie mam pracuje Także ten Napiszę potem napiszę jak to tak trochę z niższej półki nosz kurczę teraz wie Pan jak Ja już decyzję podjąłem będzie 200 zł czyli Także ostatecznie No dobra Widzisz Poczeka pan w swoim samochodzie No co Byłoby niesprawiedliwe Tego kierowcy Lubił targowania niższego mandatu Zł I wracamy Kierowca płatność Bank poczta przelew internetowy termin ustawowy 7 dni szerokie