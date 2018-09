Wypożyczamy samochód - o czym pamiętać?

Zbliżające się wakacje poprawiają humor, bo wiemy, że już za kilka dni, tygodni będziemy w zupełnie innym miejscu, gdzie niepodzielnie rządził i dzielił będzie odpoczynek. Wszystko właściwie mamy zaplanowane, wiemy też, że pierwszy raz nie pojedziemy na urlop własnym, a wypożyczonym samochodem. Zanim jednak to zrobimy, musimy wiedzieć, na co zwrócić uwagę!

Wynajem samochodu - zadanie, do którego warto się przygotować

Nareszcie zawitał wakacyjny okres. Chcemy jak najszybciej zrzucić pracowniczy uniform, niewygodny garnitur i krawat, by znaleźć się w objęciach odpoczynku. Spokojnego - całkowicie wolnego od stresu - oddechu. Plan, by wynająć auto , wydaje się bardzo rozsądny, ale czy wiemy, na co zwrócić uwagę ? Warto pamiętać, że czynność ta - na pozór łatwa - wcale taką nie jest. Mamy tu nierzadko ukryte opłaty i ubezpieczenia, które mogą podnieść koszt naszego wyjazdu. A co najgorsze - często o dopłacie dowiadujemy się dopiero, jak oddajemy samochód. Przykładowo, podczas podróży mamy małą stłuczkę, która ostatecznie okazuje się bardzo kosztowna. Z tego względu koniecznie trzeba się odpowiednio przygotować. Jak? O tym wszystkim poniżej!

Po pierwsze, dokładnie sprawdzajmy ceny

Jak się zabezpieczyć?

Odbieramy i zwracamy auto - co jest ważne?

To wszystkie najważniejsze informacje, które pomogą nam wypożyczyć samochód bez stresu oraz późniejszych niepotrzebnych komplikacji. Warto o nich pamiętać! To istotne, bo coraz więcej osób zostawia swój samochód w garażu, decydując się na wynajem. I to bardzo dobra decyzja, ale niech korzyści nie przysłonią nam racjonalnego osądu. Uważnie sprawdzajmy, co nam się proponuje, by wybrać najkorzystniej. Po kolei - jak przedstawiliśmy w artykule - poznajmy ceny (całościowe, czyli wszystko, co zawierają), limit kilometrów, polisy (co zapewniają) i równie ważne - miejsce odbioru i oddania auta. Dokładnie przeanalizowanie każdego z tych punktów uchroni nas przed nieprzyjemnościami i wyższymi kosztami urlopu.