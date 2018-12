"Wypożyczalnia choinek Volvo" – ciesz się, pielęgnuj i zwróć naturze

Aż 500 drzewek czeka na swoich opiekunów podczas akcji społecznej "Wypożyczalnia choinek Volvo". Po ubiegłorocznym sukcesie, w tym roku marka zapewniła ponad dwa razy więcej drzewek, którymi można przyozdobić dom podczas świąt, a następnie zwrócić naturze. Dodatkowo Volvo zobowiązuje się do zasadzenia 5 tys. nowych sadzonek. Patronat nad akcją objęła Ambasada Szwecji oraz Fundacja Nasza Ziemia.

Volvo V90 Cross Country w zimowej scenerii z choinkami (Materiały prasowe, Fot: Volvo)

Chrońmy choinki w trosce o naturę

Jednym z najważniejszych elementów towarzyszących świętom Bożego Narodzenia jest ubieranie choinki – tę tradycję kultywuje 97 proc. Polaków. Niestety, piękny zwyczaj ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Co roku na święta wycinanych jest w Polsce ponad 6 mln choinek. Każda wycięta choinka oznacza mniej tlenu i więcej dwutlenku węgla, a więc bardziej zanieczyszczone powietrze i zwiększenie między innymi ryzyka smogu. Wypożyczenie choinki, a następnie ponowne jej zasadzenie jest najlepszym sposobem na zminimalizowanie śladu ekologicznego, czyli zużycia zasobów naturalnych w stosunku do możliwości ich odtworzenia przez Ziemię. Sztuczne i cięte drzewka pozostawiają o wiele większy ślad węglowy. W przypadku plastikowej choinki musielibyśmy jej używać przez 10 lat, aby była bardziej ekologiczna od prawdziwego drzewka. Cięte drzewko natomiast musi być zutylizowane, co również nie jest obojętne dla środowiska.

Wypożycz, pielęgnuj, ciesz się i zwróć naturze

Z myślą o ochronie środowiska naturalnego i zapobieganiu niekorzystnym zmianom klimatycznym, Volvo po raz drugi organizuje akcję "Wypożyczalnia choinek", która zachęca do podejmowania odpowiedzialnych, proekologicznych decyzji. W ramach akcji z salonów Autoryzowanych Dealerów Volvo na terenie całej Polski można odebrać żywe, ukorzenione drzewko w doniczce. Jedynym warunkiem jest pozostawienie opłaty za wypożyczenie w wysokości 55 zł, co stanowi symboliczne zobowiązanie do dbania o drzewko i zwrócenia go do ponownego zasadzenia w szkółce.

Podczas pobytu w domu choinka powinna zostać otoczona troskliwą opieką. Należy podlewać ją 5 razy. Nie można jej przegrzewać, stawiać blisko kaloryfera i bezpośrednio na ogrzewanej podłodze. Nie powinno się jej niszczyć ani ucinać gałęzi, korzeni i pędów. Niekorzystnie działa na nią także pokrywanie nabłyszczającymi sprejami lub sztucznym śniegiem. Ozdoby zawieszane na choince powinny być lekkie.

Choinkę będzie można wypożyczyć w dniach 17-22 grudnia, natomiast zwrotu opiekun musi dokonać najpóźniej do 5 stycznia 2019 roku do salonu Volvo, z którego odbierał choinkę. Adresy Autoryzowanych Dealerów Volvo biorących udział w akcji znajdują się na stronie choinkavolvo.pl.

Eko zobowiązanie – 5 tys. nowych sadzonek

W 2018 roku Volvo przeprowadziło pilotażową akcję obejmującą wypożyczenie choinek w doniczkach. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem - udało się ocalić 200 żywych drzewek. W tym roku marka zwiększa skalę działania i zapewniła 500 choinek. Dodatkowo za każde wypożyczone drzewko zobowiązuje się do zasadzenia kolejnych dziesięciu, co łącznie umożliwi zwrócenie naturze 5 tysięcy choinek. Udział w akcji pozwala więc zadbać o środowisko naturalne poprzez wsparcie rozwoju zasobów leśnych o nowe sadzonki.

Dla środowiska naturalnego ważne są nasze zwyczaje i rutynowe zachowania, które mają w efekcie skali najważniejsze znaczenie. W Polsce jest ponad 16 milionów gospodarstw domowych. Nawet najmniejszy gest pomnożony przez tę liczbę daje potężny efekt. Akcja "Wypożyczalnia choinek Volvo" to znakomity przykład na to, jak podnieść świadomość ekologiczną, dostarczyć wiedzę oraz zaprosić do konkretnego, praktycznego i efektywnego dziania na rzecz środowiska - podkreślił Sławomir Brzózek, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.