Wypadek na pasach. Błyskawiczna reakcja matki

O włos od tragedii znalazła się matka z dzieckiem przechodząca przez jezdnię w Łobzy. Rozpędzona ciężarówka z impetem uderzyła w tył samochodu, który przepuszczał kobietę na pasach. Jej niebywały refleks uratował sytuację - informuje TVN24.

Wszystko uchwycił uliczny monitoring. Ulica Kościelna w Łobzy. Kobieta trzymająca dziecko za rękę czeka, aby przejść przez jezdnię. Postanowił umożliwić jej to kierowca opla , który zatrzymał się przed pasami. Chwile grozy nastąpiły, gdy kobieta weszła na drogę.

Samochód ciężarowy znienacka uderzył z impetem w tył opla, który przepuszczał matkę z dzieckiem, posyłając samochód do przodu. Siła uderzenia była tak wielka, że zatrzymał się dopiero za pasami.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjanci przyjechali do stłuczki i ukarali mandatem 21-letniego Michała D., mieszkańca powiatu świdnickiego. To on prowadził ciężarówkę, która uderzyła w opla, informuje TVN24.