Wypadek Jacka Kurskiego. Policja znalazła winnego, to kierowca służbowej limuzyny prezesa TVP

Finał "słynnego" wypadku Jacka Kurskiego zakończy się w sądzie. Policja wysłała już wniosek o ukaranie Grzegorza K., kierowcy prezesa TVP. Wokół tego zdarzenia działy się dziwne rzeczy. Przypominamy.

Jak donosił wtedy "Fakt", zachowanie prezesa było co najmniej nietypowe, bo miał "uciec do lasu". Według gazety nie chciał, by go rozpoznano. Telewizja Polska zaprzeczyła informacjom, że prezes TVP oddalił się z miejsca zdarzenia.