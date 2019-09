Wypadek autokaru - Nowy Sącz i Świniarsko – poszkodowane dzieci

Fatalne rozpoczęcie roku szkolnego w Małopolsce. Autokar przewożący dzieci zderzył się z samochodem ciężarowym i osobowym. W wyniku wypadku 26 osób jest rannych, a siedem z nich w stanie ciężkim. Zdarzenie miało miejsce w Świniarsku, woj. Nowosądeckie. Poszkodowanych jest 20 dzieci.

To bardzo poważny wypadek z udziałem dzieci. W akcji ratowniczej brały udział trzy zespoły lotnicze pogotowia oraz dziesięć zespołów ratownictwa medycznego. Łącznie poszkodowanych jest najprawdopodobniej 28 osób.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 10 w miejscowości Świniarsko koło Nowego Sącza. Autokar przewożący m.in. dzieci, zderzył się z samochodem ciężarowym. Ranni zostali kierowcy obu pojazdów, w tym nastolatkowie w wieku ok. 16-17 lat. Droga powiatowa jest zablokowana.