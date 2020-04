Wygodne buty motocyklowe, czyli jak dobrze je dopasować?

Skompletowanie stroju na motocykl nie jest łatwym zadaniem. Wymaga bowiem dobrania poszczególnych jego elementów w taki sposób, aby w czasie jazdy kierowca czuł się swobodnie, a jednocześnie był dobrze chroniony. Mowa tutaj nie tylko o tak podstawowym wyposażenia jak kask czy kurtka, ale o dedykowanym do jazdy obuwiu. Dlaczego jest to tak ważne?

Artykuł sponsorowany

Buty motocyklowe to specjalny rodzaj obuwia, zaprojektowany z dużym naciskiem na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, które przemieszczają przy pomocy silnikowych jednośladów. Niezależnie od tego czy jest to motorower czy szybki motocykl, właściwa ochrona każdej części ciała jest niezwykle ważna - nawet pozornie niewinna wywrotka może skończyć się kontuzją stopy. Z tego powodu buty na motocykl muszą posiadać dobrze wyprofilowaną podeszwę oraz odpowiedniej wysokości cholewkę. Rodzaj zapięć także odgrywa niebagatelną rolę, ponieważ stanowi o komforcie użytkownika. W jaki sposób dopasować dla siebie odpowiedni model butów? Po pierwsze warto przemyśleć ich przeznaczenie. Poruszasz się na motocyklu po mieście, na krótkich dystansach, czy może poszukujesz modelu dobrego do bardziej wymagającej jazdy? Forma butów decyduje o poziomie ochrony, jaki zapewniają. Na rynku można znaleźć buty motocyklowe dedykowane do jazdy miejskiej, turystycznej, o różnej wysokości cholewki, a także wykonane z różnorodnych materiałów. Ich wybór zależy od Ciebie - styl jazdy stanowi cenny wyznacznik, dzięki któremu znacznie łatwiej jest zawęzić wybór do kilku konkretnych par. Czytaj dalej, aby przekonać się jak duży wpływ na komfort jazdy może mieć wysokiej jakości obuwie motocyklowe.

Buty motocyklowe turystyczne - co odróżnia je od modeli miejskich

Warto zacząć od tego, że poszczególne modele obuwia gwarantują mniejszą lub większą ochronę stopy. Buty motocyklowe turystyczne to - jak sama nazwa wskazuje - wariant stworzony z myślą o jeździe turystycznej, poza miastem, w szczególności na dłuższych dystansach. Z kolei buty motocyklowe miejskie dedykowane są do jazdy codziennej, na krótszych odcinkach, np. w sytuacji gdy ktoś codzienne wykorzystuje jednoślad jako transport do pracy lub szkoły. Buty turystyczne charakteryzują się wyższą cholewką. Dzięki temu w czasie jazdy chroniona jest nie tylko sama stopa, ale także goleń i łydka. Podobne modele polecane są w szczególności na dłuższe trasy, czyli w przypadku weekendowych wypadów, rajdów czy poruszania się poza miastem. Dobierając dla siebie buty motocyklowe turystyczne trzeba mieć jednak na względzie mobilność stopy. Usztywniona cholewka znakomicie chroni nogę, co w połączeniu z dodatkowym usztywnieniem gwarantuje jak najlepsze zabezpieczenie. Buty turystyczne typu adventure są zaprojektowane specjalnie z myślą o trudnych i długich trasach, zapewniając dobre zabezpieczenie. Nie są jednak konieczne na mniej wymagające wypady. Osoby ceniące sobie nieco większą swobodę i wygodę powinny sięgać po warianty typowo turystyczne, które stanowią najlepszy mariaż praktycznego ochraniacza i w pełni komfortowego do noszenia obuwia. Buty motocyklowe miejskie charakteryzuje zwykle niższa cholewka i wygląd zbliżony do standardowych butów na co dzień. Nie warto jednak popełniać błędu myląc je ze zwykłymi trampkami.

Buty motocyklowe krótkie: kiedy wybrać podobny model?

Nie wiesz na jaki model obuwia się zdecydować? Jak już wspomnieliśmy, buty motocyklowe krótkie najlepiej sprawdzają się do poruszania się na krótkich odcinkach. Mimo iż tego typu buty nie gwarantują tak dobrej ochrony jak np. wysokie obuwie typu adventure, nadal chronią samą stopę znacznie lepiej niż para zwykłych, sportowych butów. Tego typu obuwie polecane jest w szczególności dla osób poruszających się na krótszych trasach, w mieście, preferujących jazdę na skuterze czy motorowerze. Nawet jeśli na drodze przydarzy się mała wywrotka, można mieć pewność, że stopa będzie dobrze osłonięta, a siła uderzenia zneutralizowana. Krótkie buty motocyklowe mają za zadanie przede wszystkich osłaniać kostkę, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko jej skręcenia, w momencie ewentualnego upadku. Cholewka amortyzuje także nogę, chroniąc przed uderzeniami. Bardzo często podobne obuwie wykonane jest z naturalnej skóry, dzięki czemu jest bardzo trwałe i odporne na drobne uszkodzenia. Zaletą motocyklowego obuwia miejskiego jest także jego lekkość. Tego typu buty można z powodzeniem nosić przez cały dzień, a stopy nie będą zmęczone. Specjalne systemy wentylacyjne oraz stosowanie odpowiednich wkładek umożliwia dobrą cyrkulację powietrza, dzięki czemu możliwe jest zachowanie odpowiedniej higieny.

Adventure, cross czy chopper - buty na motocykl w różnej odsłonie

Dostępne na rynku buty na motocykl mogą występować w bardzo wielu odsłonach. Sklep internetowy Gmoto oferuje w swoim asortymencie wytrzymałe modele typu adventure, cross czy chopper. Dzięki możliwości swobodnego wyboru poziomu ochrony oraz wyglądu obuwia użytkownik motocykla może sięgnąć po najlepsze elementy stroju, bez podkreślając jednocześnie swój styl. Wygoda oraz możliwość zachowania pełnej kontroli nad pojazdem nigdy nie powinny schodzić na dalszy plan - dlatego też warto sięgać do wysokiej jakości obuwie, wykonane z najlepszych materiałów. Poza modelami sportowymi, można także śmiało sięgać po buty na motocykl w formie wyższych trzewików lub kowbojek. Tego typu obuwie posiada zwykle dodatkowe zapięcia w postaci suwaków, klamer czy zatrzasków. Mierząc daną parę trzeba dokładnie zamocować buty na stopie. Skóra i specjalne materiały wykorzystywane do produkcji obuwia na motocykl nie są zwykle podatne na rozciąganie. Dlatego też buty muszą idealnie leżeć na nodze, zapewniając komfort od czubków palców, po górną linię cholewki. Buty motocyklowe nosi się zwykle przez wiele godzin, co sprawia że forma cholewki musi być dostosowana nie tylko do potrzeb użytkownika, ale również do budowy nogi i obwodu łydki. Jak dobrać rozmiar? Nie wymaga to większej filozofii - zawsze warto dobierać buty tak, aby pozostawało w nich około 0,5 cm tzw. "luzu". Dzięki temu nawet w czasie długiej jazdy można zagwarantować sobie komfort oraz bezpieczeństwo.

