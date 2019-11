Wygląda niepozornie. Warto mieć go w aucie podczas kolizji

Za każdym razem, gdy wsiadasz do samochodu, warto mieć przy sobie kilka narzędzi, które przydadzą się zarówno podczas rutynowej jazdy, awarii, jak i wypadku. Dzięki nim zadbasz o bezpieczeństwo w trakcie jazdy.

Latarka do jazdy nocnej

Miernik ciśnienia kół i stanu zużycia bieżnika

Ostrze do cięcia pasów

Zbijak do szyb

Jeśli dodatkowo w wyniku kolizji dojdzie do uszkodzenia drzwi, opuszczenie auta będzie bardzo trudne. Dlatego warto mieć przy sobie coś, co pozwoli wybić boczną lub przednią szybę i wydostać się na zewnątrz. Może to być na przykład gaśnica bądź klucz do kół, jednak najlepiej sprawdzi się profesjonalny zbijak. W przeciwieństwie do powyższych nie wymaga on kilkukrotnego uderzania w szybę, wystarczy docisnąć, a punktak zrobi resztę.

Zbijak pomoże również dostać się do auta chociażby po to, by pomóc poszkodowanym. Pamiętaj jednak o tym, by zachować środki ostrożności. W miarę możliwości wybierz szybę, za którą nie znajduje się żaden z pasażerów, w przeciwnym wypadku opadające szkło może ich poranić. Najlepiej będzie wybrać drzwi znajdujące się za kierowcą, by stamtąd móc otworzyć samochód.